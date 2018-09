Capitanes empatan nuevamente la Serie Final Chrysler Michelle Gonzalez

(CyberNews) – Los Capitanes de Arecibo empataron la Serie Final Chrysler a dos victorias por equipo luego de vencer a los Vaqueros de Bayamón 83-76 en el coliseo Manuel “Petaca” Iguina.

La serie sigue el viernes 21 de septiembre en Bayamón y el sexto juego es el domingo 23 en Arecibo. De haber un séptimo juego sería el martes 25 de septiembre en Bayamón.

David Huertas anotó 22 puntos, Davon Jefferson 20 y Walter Hodge 15 por los ganadores. Los reservas anotaron 18 puntos, siendo liderados por Christian Pizarro que hizo 8. El equipo perdió al pívot Chinemelu Elonu quedando 7:30 del cuarto parcial con una lesión en el pie izquierdo.

Arecibo dominó el cuarto parcial 21-9 para llevarse su segunda victoria en la serie. Una jugada de tres puntos de Davon Jefferson quedando 21.7 segundos aseguró la victoria para su equipo al poner el marcador 80-76. David Huertas fue el mejor anotador en el cuarto parcial con 8 puntos y le siguió Jefferson con 7.

“La ejecución fue muchísimo mejor en momentos cruciales en ambos lados de la cancha. Por la mayor parte pudimos hacer paradas defensivas y logramos atacar el canasto. De una manera u otra conseguimos los puntos”, expresó el dirigente de los Capitanes, Rafael “Pachy” Cruz.

Los Vaqueros tuvieron un sólido inicio liderados por Benito Santiago que hizo cuatro triples en el primer parcial y puso el juego 22-9 quedando 3:42 en el reloj. Arecibo contestó con su arma más confiable, el importado Jefferson, para acercarse con un avance de 16-2 para irse arriba 25-24. En ese avance Jefferson hizo 9 puntos. El parcial acabó 26-25 con ventaja para los Vaqueros con canasto de Ysmael Romero.

En el segundo parcial los Vaqueros comenzaron con un 7-0 para despegarse y ambos equipos se mantuvieron intercambiando rachas. Arecibo eventualmente tomó la ventaja al acabar la primera mitad 42-41 con un triple de David Huertas. Pizarro aportó 5 puntos del banco en el parcial para ayudar a la remontada de los locales.

Luego del descanso de la primera mitad, los Vaqueros dominaron nuevamente con un 14-2 en los primeros tres minutos y medio. El armador Joseph Soto y Santiago se encargaron de presionar el balón y correr en ofensiva. Del lado de los Capitanes contestaron los reservas Pizarro y Rafael “Chamo” Pérez para pegarse 59-57 quedando dos minutos. Dos triples al hilo de los Vaqueros y un canasto de dos de Ike Diogu dejó el parcial a su favor 67-62.

En causa perdida Damion James y Benito Santiago anotaron 15 puntos cada uno. Ike Diogu le siguió con 13, Javier Mojica 12 y el delantero Ysmael Romero 10. El equipo tiró de 16-8 del tiro libre y los tiros fallados pesaron en los minutos finales.

“Fue un juego bien intenso, pienso que por primera vez en la serie nos vimos dominantes. Entramos al cuarto parcial y tuvimos buenos ‘looks’, pero no entraron. Fuimos al tiro libre con oportunidad de poner el juego cómodo y no los metimos. Nuestra defensa fue sólida. No aprovechamos las cosas pequeñas y esa es la diferencia del resultado”, indicó Nelson Colón, dirigente de los Vaqueros, luego del partido.

Diogu, que estará representando a Nigeria en la ventana FIBA, habló de las oportunidad perdida en el cuarto partido. “Salimos a jugar duro, seguimos el plan de juego. Nos enfriamos en un momento y fallamos los tiros libres. Entiendo que ese fue el juego. Teníamos el juego en nuestras manos y no convertimos”.