Cámara rinde homenaje a las madres en sesión especial Michelle Gonzalez

(CyberNews) -La Cámara de Representantes realizó una sesión especial para rendir homenaje a 51 madres, representado cada uno de los distritos representativos de Puerto Rico, como parte de las actividades de conmemoración del Día de las Madres este próximo domingo.

“La figura de la madre es eje central de nuestra sociedad, por tal razón decidimos hacer algo especial en el día de hoy con el propósito de destacar ese tan importante rol y honrar a quienes tanto nos han dado sin esperar nada a cambio, nuestras madres”, comentó el presidente cameral, Carlos “Johnny Méndez Núñez durante la sesión especial.

Cada uno de los representantes de las colectividades políticas que componen la Cámara compartió su banca con una madre, escogida por estos, a la cual, por su obra y trayectoria, seleccionaron para recibir el emotivo reconocimiento que consistió de una Moción de Felicitación.

Méndez Núñez, reconoció a la señora Ana ‘Annie’ María Mercado Figueroa, quien es la madre de crianza del representante por el Distrito 14 de Arecibo y Hatillo, José ‘Memo’ González Mercado.

González Mercado agradeció al presidente de la Cámara por su detalle.

“Tengo que agradecer al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, por la sorpresa que me diera ayer seleccionando a mi Titi Annie, mujer tenaz, fuerte, profesional, amorosa, en fin una mujer que a pesar que no pudo tener hijos se dedicó en alma vida y corazón a mi hermana y a este servidor criándonos junto a mami Gloria (abuela) por que como saben mi madre la perdí a los 8 años de edad en una historia no muy agradable pero aun así esa señora, Titi Annie y Mami Gloria nos llevaron por el camino correcto aun en tiempos difíciles y aun aquí estamos y esa señora que ayer le hicieron el homenaje y me honraron en el hemiciclo con tan grata sorpresa hoy también está igual de pendiente a mi amada hija Viviana González Rodríguez como lo hizo conmigo”, dijo el legislador del PNP.