Cámara promoverá participación en el plebiscito Michelle Gonzalez

El presidente cameral, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez informó que la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes iniciará mañana, jueves, un programa de radio dirigido promover la participación masiva de la ciudadanía en el plebiscito de estatus pautado a celebrarse el próximo 11 de junio.

“Es la primera vez que los ciudadanos americanos que residimos en Puerto Rico vamos votar en un plebiscito con guías establecidas por el gobierno federal. Por eso es tan importante la participación del pueblo. Este programa radial de 30 minutos tiene como propósito llevar el mensaje sobre la importancia del plebiscito de estatus y la necesidad de votar por la única opción que garantiza la unión permanente con los Estados Unidos, la estadidad”, dijo el legislador del PNP en declaraciones escritas.

El espacio radial, llamado ‘Una sola Voz, Una nueva Estrella’, se transmitirá a las 5:30 de la tarde cadena Wapa Radio a través de toda la Isla.

El representante novoprogresista José Aponte Hernández indicó por su parte que el nuevo esfuerzo es parte de la campaña por parte del sector estadista y contará con la participación de expertos en temas de salud, desarrollo económico, educación, retiro y seguridad, entre otros.

El programa se trasmitirá a partir de este jueves y viernes, así también como el próximo lunes, miércoles y viernes, mediante las ondas radiales de Wapa Radio por los cuadrantes 680 AM en San Juan, 1070 AM en Arecibo, 1260AM en Ponce, 1580 AM en Morovis y 1590 en Guayama.