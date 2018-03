Asociación de Maestros pide resistencia al Gobernador Michelle Gonzalez

(CyberNews) – La presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, Dra. Aida Díaz reaccionó indignada ante la repetida intención de la Junta de Control Fiscal de hacer cambios a las pensiones de los maestros, para con esos ahorros pagar la deuda pública del país.

“La Junta de Control Fiscal, en vez de estar proponiendo cómo incentivar la economía del país para que los recaudos de Hacienda sean prósperos, enfila sus cañones hacia el sistema de pensión del magisterio y hacia los más vulnerables: los viejos y los niños. No aceptamos su propuesta de cambiar el beneficio definido que tienen los maestros como pensión, a uno de contribución definida y lo combatiremos. La Junta parece que no se ha enterado que el pasado gobierno intentó hacer eso y el Tribunal Supremo lo prohibió, reconociendo el derecho adquirido que tenían los maestros a ese momento. Es un desafío de esa Junta a un caso ya juzgado por el Supremo, y si tenemos que regresar a ese foro, así lo haremos. La idea de cambiar el sistema de retiro de los maestros para convertirlo en un 401K, de recortar pensiones a los ya retirados y de cerrarles escuelas a los niños, es descabellada e injustificable. Es la segunda vez que quieren quitarnos todo, en esta ocasión es la Junta”, expresó la doctora Díaz en declaraciones escritas.

La presidenta del gremio magisterial apeló al Gobernador de Puerto Rico a que se resista a aceptar esas imposiciones y se mantenga firme en lo que ha dicho públicamente y proteja al magisterio activo y retirado, así como a los estudiantes.

“Hacemos un llamado al Gobernador de Puerto Rico para que mantenga su palabra y sea firme en su posición de evitar y prohibir cualquier intención de la Junta de Control Fiscal de dejar a los maestros sin pensión, a los pensionados en la indigencia y a los niños sin escuelas. Los maestros activos necesitan la seguridad de que al retirarse tendrán con qué vivir; los retirados sólo cuentan con sus pensiones como ingreso pues no se tiene el beneficio del seguro social. Trastocar ese único ingreso atentará contra sus vidas porque no tendrán de qué vivir. Hay que evitar que más maestros abandonen el país buscando mejores oportunidades en Estados Unidos. No podemos permitir que nuestros pensionados decidan entre comer o tomar sus medicamentos, entre pagar la luz o el agua. Luego de dejar la vida trabajando por el bienestar de nuestros niños en las escuelas, no merecen estas amenazas contra sus pensiones”, reclamó la presidenta de la Asociación de Maestros.

Díaz dejó claro que utilizará todos los foros disponibles para defender a los maestros, sus pensiones y a los niños y sus escuelas.

“Lo hicimos hace varios años con la pasada administración y lo volveremos a hacer de ser necesario. El Supremo fue claro e invalidó todos los artículos que disminuían las pensiones a los maestros y prohibieron cambiarles a los maestros activos en ese momento su sistema de beneficio definido a uno de contribución definida. Reiteramos que acudiremos al Supremo contra la Junta de Control Fiscal si materializa sus amenazas”, finalizó Díaz.