Asignan $14 millones para reparaciones represa Guajataca a cargo de empresa de Toa Baja Michelle Gonzalez

MADRID, España (CyberNews) – La comisionada residente, Jenniffer González Colón, anunció el martes distintas partidas de fondos federales que suman 17 millones 266 mil 741 dólares para reparaciones en la represa de Guajataca, impulso a la trabajos en la manufactura, investigaciones y protección ambiental.

“El Departamento del Ejército de los Estados Unidos otorgó de un contrato de 14 millones 294 mil dólares a la compañía Del Valle Group, de Toa Baja, para trabajos en la represa Guajataca que incluyen el refuerzo al canal y estabilidad en el aliviadero. Se estima que el trabajo esté completado para mayo del 2019”, dijo González Colón en declaraciones escritas.

Esta represa fue seriamente afectada por el paso del huracán María. En aquel entonces se hizo un llamado al desalojo de residentes aledaños a la represa por el posible colapso de la misma.

De otra parte, la funcionaria dijo que la Fundación Nacional para las Ciencias asignó un millón de dólares para la Universidad de Puerto Rico para el proyecto “MRI: Development–An Aerosol and Cloud Analysis System for the Caribbean”, dirigido por Olga Mayol-Bracero.

“El proyecto busca ensamblar una instalación permanente e instrumentada para estudiar las propiedades microfísicas de las nubes cálidas, es decir, las nubes cuyas cimas están a temperaturas superiores a cero grados Celsius, y cómo evolucionan en un complejo proceso que involucra las partículas de aerosol en las que se forman las gotas. Las nubes que se forman regularmente en las cumbres de las montañas, como el Pico del Este, brindan la oportunidad de estudiar la interacción entre nubes y aerosoles, especialmente en aquellos lugares donde las propiedades de los aerosoles son bien conocidas”, explicó.

Por su parte, el El Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST, por sus siglas en inglés) del Departamento de Comercio federal para la propuesta del Puerto Rico Manufacturing Extension, Inc. (PRiMEX), que busca propiciar empleos bien remunerados dentro del sector manufacturero, asignó 643,133 dólares.

Además, la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés) asignó a la Junta de Control Ambiental 1 millón 329 mil 608 dólares como parte de un acuerdo de colaboración entre ambas agencias para financiamiento de programas a nivel estatal para proteger y mejorar la calidad del agua en cuencas hidrográficas y garantizar agua potable segura.