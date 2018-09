Asesinan hombre y una menor tras intensa balacera en Country Club Michelle Gonzalez

CAROLINA (CyberNews) – Un hombre y una menor fueron asesinados la noche del martes en una intensa balacera que inició en la calle 236, esquina 239 de la urbanización Country Club en Carolina, informaron las autoridades.

Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó que en el mencionado lugar habían disparado contra unas personas que transitaban por el lugar a bordo de un automóvil no descrito al momento.

El parte policiaco relata que los atacantes siguieron disparando contra los perjudicados por varias calles de la citada comunidad y que la balacera se extendió hasta el Ramal 8.

La Policía confirmó que allí localizaron el cuerpo de un hombre en el interior de un vehículo. Éste presentaba heridas de bala. Mientras, una menor pereció mientras era atendida en el Centro Médico de Río Piedras.

Entretanto, las autoridades indicaron que hay otro adulto con heridas de bala y que su condición al momento es estable.

La agente Madeline Asencio junto al sargento Gabriel López y el fiscal de turno realizan la pesquisa.

El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, Carlos Nazario indicó que la investigación busca identificar si los occisos, que no han sido identificados, fueron blanco de dos atentados.

“Parte de la investigación es determinar si luego del suceso en Country Club, fueron perseguidos a través del Ramal 8 y son víctimas de un segundo atentado, de una segunda ráfaga en la que son heridos de bala y posteriormente fallece el caballero que falleció en la escena y la menor (en el hospital). Eso es parte de la investigación, pero no descartamos que haya habido un primer incidente en Country Club y que haya desembocado eventualmente en el Ramal 8”, dijo Nazario en entrevista radial (WKAQ).

Nazario indicó que a la escena no llegó ninguna persona que pudiera identificar al occiso. Los agentes acudirían el miércoles al Centro Médico para saber si la menor fue reclamada por familiares. Los occisos no tenían identificaciones consigo. No obstante, la Policía sí conoce la identidad del dueño registral del auto en que viajaban. Ese dato no fue divulgado, más allá de que el sujeto es residente de Río Piedras.

Entretanto, Nazario dijo que este crimen se suma a varias muertes violentas entre las que está el caso de dos sujetos que fueron asesinados el fin de semana pasada en medio de una riña entre vecinos y el asesinato de otro sujeto la noche del martes.

“Nosotros en el área de Carolina hasta el mes de julio teníamos un plan de trabajo con una incidencia de asesinatos, donde teníamos 12 asesinatos menos en comparación con el año anterior. Esa cantidad se ha reducido en el mes de agosto. Sin tener el dato preciso, entendemos que estamos igual que los asesinatos del año pasado… Ya es hora de cambiar el plan y atacar estas situaciones de violencia de otra forma”, aceptó.