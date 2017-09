Asambleísta de Dorado se queda fuera del Conservatorio Michelle Gonzalez

Michelle González Paonessa

Redacción El Expresso

Michelle@elexpresso.com

Tras enfrentar fuertes críticas al ser nombrado presidente de la Junta de Directores del Conservatorio de Música de Puerto Rico (CMPR), el joven Noel Matta decidió renunciar.

Y es que Matta —quien es legislador municipal del Partido Nuevo Progresista en Dorado— expresó que había sido nombrado al puesto porque, se alega, es un “gran amigo” del gobernador Ricardo Rosselló, lo que le cayó como balde de agua fría a muchos en la esa agencia.

Entre estos, principalmente al rector de la institución, Pedro Segarra Sisamone, quien presentó su renuncia ante la Junta de Directores de la Institución educativa por alegando “múltiples diferencias” con Matta.

“Un miembro de una Junta se nombra por su calidad como ciudadano y no por amiguismo. Yo no llegué aquí porque soy amigo de nadie”, expresó Segarra Sisamone entre aplausos de estudiantes y de la facultad durante una asamblea extraordinaria.

Tras el rechazo al nombramiento de Matta, se supo que los otros miembros de la Junta recomendados por el gobernador Rosselló Nevares, Joel Mercado, Alex López Echegaray, Irvin Santiago Díaz y Jorge Flynn Cintrón, se distanciaron de la actitud exhibida por éste.

Finalmente, Matta dimitió como presidente y miembro de dicho cuerpo, pero agradeció la oportunidad otorgada por el gobernador. “Le agradezco infinitamente por haber depositado en mí su confianza para dirigir los trabajos de dicha junta y quedo a su eterna disposición para aclarar cualquier interrogante”, indicó Matta quien, precisamente, se graduó en junio de bachillerato del Conservatorio de Música de Puerto Rico.

Segarra Sisamone tras enterarse de la renuncia, se mostró disponible para conversar con la nueva Junta de Directores una vez sus miembros sean confirmados por el Senado y que podría revaluar su dimisión como rector.

La Junta del Conservatorio de Música de Puerto Rico se compone de nueve miembros, siete nombrados por el gobernador incluyendo su presidente, un miembro del claustro elegido por la facultad y un estudiante electo por la comunidad estudiantil.

Sobre la controversia en torno a Matta, el presidente de dicho cuerpo, Carlos Alberto López Román, expresó. “Lamento profundamente que el nombre de la Legislatura Municipal de Dorado fuese reseñado en los medios de comunicación para describir las funciones que realiza el Sr. Noel Matta, las cuales están vinculadas a su pobre y efímero desempeño ante la Junta del Conservatorio de Música de Puerto Rico. Aunque en circunstancias inversas seguramente no tendrían el mismo decoro conmigo, yo prefiero plasmar que no deseo hacer leña del árbol caído porque al final del día solo es un joven que necesita reenfocarse drásticamente, pero no es menos cierto que sus ejecutorias afectan la percepción de la calidad humana de nuestra querida gente y de los legisladores municipales de Dorado”.