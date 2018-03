Arranca el cobro de peajes tras María Michelle Gonzalez

(CyberNews) – El secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), ingeniero Carlos Contreras Aponte, anunció que, a partir de este martes, estará disponible el sistema para que los conductores que hayan utilizado el sistema de AutoExpreso entre el 25 de septiembre y el 5 de noviembre de 2017, puedan pagar los mismos de forma fácil, sin exponerse a multas, ya sea a plazos o en un solo pago.

“Durante los pasados meses, hemos estado diseñando un sistema de cobro que sea lo más justo posible para todos los usuarios de AutoExpreso, de forma tal que puedan cumplir con el pago de la deuda, sin que se afecte el balance del día a día de cada conductor. Si bien es cierto que la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) necesita recuperar casi 7 millones de dólares en pérdidas que significaría no cobrar por estos peajes, así como unos 11 millones de dólares que le tendríamos que pagar a Metropistas por el mismo concepto, no es menos cierto que debíamos encontrar un mecanismo de cobro que fuera fácil, pero al mismo tiempo, que no resultara oneroso para los usuarios de AutoExpreso”, explicó Contreras Aponte en declaraciones escritas.

Informó que luego del paso del huracán María, tanto Metropistas como la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) dieron un período de gracia de 5 días, permitiendo que los conductores utilizaran los peajes de forma gratuita del 20 al 24 de septiembre de 2017. A partir del 25 de septiembre, el sistema de AutoExpreso registró cada transacción por el uso de peajes de miles de conductores, a los cuales, eventualmente, se les cobrarían los peajes, pero no se les darían multas.

“Con este nuevo sistema, los usuarios de AutoExpreso tendrán 90 días para pagar a su ritmo, ya sea a plazos o en un pago global, sin que se afecte su balance diario, y sin exponerse a multas,” añadió.

El secretario de DTOP se refirió a que este sistema permitirá que cada conductor elija cuáles transacciones quiere pagar, si quiere hacer un pago por la totalidad adeudada, o si prefiere hacer un pago parcial.

Para hacer los pagos, el proceso será el siguiente:

· El usuario accede a la página de AutoExpreso (www.autoexpreso.com), donde aparecerá una segunda pantalla (pop-up window) invitándole a entrar, revisar los peajes pasados entre el 25 de septiembre y el 5 de noviembre de 2017.

· Tan pronto el usuario entra a esta segunda pantalla, podrá acceder a su factura utilizando 2 de los siguientes 3 métodos:

o Número del sello electrónico que empieza con PRHT.

o Número de su tarjeta de AutoExpreso que comienza con 6276070.

o Número de su factura.

· En la siguiente pantalla, el usuario verá su número de cuenta, su balance en su tarjeta de AutoExpreso, y la cantidad adeudada. Más abajo podrá ver el detalle de cada transacción, y las opciones para realizar un pago completo o parcial. (Si elige pago parcial, el usuario deberá escoger las transacciones que desea pagar.)

· El pago se realizará con el balance que tenga el usuario en su tarjeta de AutoExpreso. En caso de que dicho balance sea menor a la cantidad que el usuario ha decidido pagar, este deberá inyectarle fondos a su cuenta de AutoExpreso, ya sea a través de la página web, utilizando una tarjeta de crédito, o en una caseta de recarga.

· Una vez completada la transacción y emitido el pago completo o parcial, el sistema le llevará a otra pantalla donde puede imprimir su recibo de pago.

· Aquellas personas que pasaron los peajes sin el sello de AutoExpreso, también pueden hacer las transacciones de revisión y pago, utilizando el número de tablilla de su vehículo.

· Cabe señalar que las personas que elijan pagar a plazos, tendrán 90 días (3 meses) para saldar la totalidad de la deuda. En este tiempo no se le descontará ningún dinero de su balance regular de AutoExpreso.

· Sin embargo, una vez pasados los 90 días, a aquellos que todavía tengan algún balance, se les descontará de sus balances regulares en la tarjeta de AutoExpreso.

· Los usuarios jamás recibirán multas por las transacciones durante el período entre el 25 de septiembre y 5 de noviembre de 2017, pero podrían exponerse a multas por transacciones nuevas, en caso de no saldar su deuda dentro de los mencionados 90 días, y quedar sin balance suficiente.

“Los 90 días comenzarán a partir del 1 de abril, por lo que aquellos usuarios que entren durante esta semana al sistema, tendrán unos días adicionales para emitir sus pagos. Además, aquellos que no tengan acceso al Internet, pueden emitir sus pagos a través de la línea telefónica llamando al 1-888-688-1010, en las oficinas de AutoExpreso en Metro Office Park, o en las casetas de recarga, para utilizar esta última opción, debe tener su factura impresa. Más información será publicada en nuestras redes sociales de DTOP en Facebook y Twitter,” finalizó diciendo Contreras Aponte.