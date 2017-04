Apoyo total al boicot Michelle Gonzalez

Michelle González Paonessa

michelle@elexpresso.com

ZONA NORTE — Varios alcaldes del Partido Popular Democrático (PPD) de la Zona Norte entrevistados por El Expresso afirmaron apoyo al boicot al plebiscito propuesto para el 11 de junio.

Aunque el PPD no irá al plebiscito, el presidente de esa colectividad, Héctor Ferrer Ríos aclaró que se hará campaña por la abstención electoral y se evaluará colocar observadores en los colegios durante dicho proceso.

El alcalde de Dorado, Carlos López Rivera, además de catalogar el proceso como “amañado al que no le dieron la justa participación,” aseguró que promocionará al electorado doradeño a que no asistan a la votación.

“Nosotros como afiliados al PPD, puertorriqueños y estadolibristas, no podemos participar porque hasta los estadistas e independentistas están incómodos con el proceso porque no se está dando un plebiscito limpio,” indicó.

Para el primer ejecutivo de Vega Baja, Marcos Cruz, “es un proceso no vinculante.”

“Obviamente no lo puedo avalar porque lo que yo promulgo no es una opción, en un futuro si el Secretario de Justicia de Estados Unidos se expresara en el sentido en que el proceso va a ser uno vinculante y la decisión que tome el país será avalada bajo procesos de transición de seguro participaré y promoveré a la ciudadanía a que haga lo propio. En este momento, tal y como está, nada qué ver,” expresó Cruz, al destacar que en su pueblo se realizará una campaña de orientación con líderes de barrios, altoparlantes, a través de redes sociales y otros medios.

Clemente (Chito) Agosto, alcalde de Toa Alta, afirma que la celebración de este plebiscito “será uno más en la lista.”

“Puerto Rico está pasando por una crisis fiscal y esto es algo que no va a hacer nada, será otro plebiscito más en la lista de los montones que se han hecho. A Puerto Rico no le darán la Estadidad, hay que ser realistas,” sostuvo.

El alcalde de Comerío y presidente de la Asociación de Alcaldes, Josean Santiago, se expresó preocupado por los gastos que conlleva el plebiscito.

“Yo le hago un llamado al electorado puertorriqueño a que se dé a respetar. Hace unas semanas se enfatizaba en que el gobierno no tenía con qué pagar la nómina, las reducciones dramáticas en el plan médico, en la jornada laboral, el bono de Navidad…, estamos en una crisis y se van a gastar más de $7 millones en un plebiscito que no es vinculante, porque no hay compromiso del Congreso por lo que no lo atenderán. No es que estamos boicoteando el plebiscito es que sencillamente no es un proceso justo”, mencionó Santiago.

‘Vergonzoso’ el choque de legisladores

Los cuatro alcaldes entrevistados criticaron la guerra personal que se ha formado entre los representantes populares Rafael (Tatito) Hernández Montañez, Luis Vega Ramos y Manuel Natal.

El ejecutivo municipal de Dorado, aseguró que dicha controversia va por el lado contrario de lo que busca la colectividad.

“El partido y el país quieren ver la unidad entre los miembros de su delegación. El país no quiere controversia, yo creo que están fuera de sintonización ya que estamos en una crisis, tenemos que unirnos con un mismo propósito que es el bienestar del país”.

Por su parte el alcalde vegabajeño, Cruz Molina catalogó el choque de “vergonzoso,” y enseguida añadió: “Yo pienso que es una vergüenza. Con los problemas que tiene el país no puedo entender cómo hay un grupo de representantes con esta situación de protagonismo que nada abunda en resolver la crisis fiscal que tiene el país y los municipios que se han afectado con estas medidas que se han implementado. Definitivamente se están comportando como niños chiquitos. Además, como se dice, los trapos sucios se lavan en la casa, no hay que ventilarlos públicamente”, expresó.

Agosto, regente de Toa Alta, reveló que durante la asamblea del domingo pasado “el problema fue que cualquiera se trepaba en tribuna decía lo que le diera la gana”, por lo que entendía que la discusión se debió dar en otro escenario más cordial sin tanta publicidad ya que entiende “se salió de proporción.”

Mientras que su homólogo Oscar Santiago (Can), de Vega Alta, lamentó esa situación y pidió unidad.

“Son situaciones lamentables y el pueblo no desea esto. Estamos en el año 2017; es triste lo que estamos viendo. Es importante que el partido de oposición se mantenga firme, unido y haga propuestas por el bienestar de nuestro país”, destacó.