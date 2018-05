Aponte pide a Walter Higgins que salga de Monacillos Michelle Gonzalez

(CyberNews) – El expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, arremetió el miércoles, contra la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos por lo que catalogó como “constantes mentiras al pueblo” en relación a los trabajos de recuperación del servicio eléctrico en la isla tras el embate de los huracanes Irma y María en septiembre pasado.

“Personal de la Autoridad ha prometido brigadas para levantar el sistema eléctrico en áreas de los municipios de San Lorenzo, Juncos, Las Piedras, Humacao y Ponce, entre otros y siempre fallan. Esas brigadas no se materializan. Eso es mentirle a la gente y ya estamos cansados de eso. La Autoridad dice que Puerto Rico está energizado en el 97 por ciento, ¿por qué no mueven las brigadas de las zonas energizadas a las que hacen falta? En Puerto Rico falta mucho más del tres por ciento por energizar, mucho más y todo el mundo lo sabe”, dijo el legislador en declaraciones escritas.

Alegó que San Lorenzo todavía espera las brigadas prometidas para levantar el tendido eléctrico caído desde el paso de María en muchas áreas rurales.

“Esas brigadas fueron prometidas hace semanas y no hemos visto ninguna. Solo hay trabajando una brigada y no es suficiente. Si no pueden traer más recursos, pues indíquenlo, pero no se le puede continuar mintiendo al pueblo. El nivel de desespero es tal que cuando personal de la Autoridad les ha dicho a las comunidades que si colocan los postes ellos le dan luz, como ocurrió en el barrio Quebrada, donde inclusive una persona pagó 1,000 dólares por una grúa para levantar los postes, ellos lo hacen pero la AEE no aparece”, agregó el expresidente cameral.

Aponte Hernández recalcó que en Ponce sobre 14 sectores todavía no tienen el servicio eléctrico. En Humacao, gran parte de las zonas rurales carecen de luz, incluyendo áreas aledañas al complejo de Palmas del Mar.

Además, hizo un llamado al nuevo director ejecutivo de la AEE, Walter Higgins, a que “salga de Monacillos” y visite las comunidades de Puerto Rico para que corrobore que en efecto, el por ciento de casas y negocios sin luz es mucho mayor al número que la AEE está brindando.

“La credibilidad es la base de toda buena gobernanza y la Autoridad y el Cuerpo de Ingenieros han fallado abismalmente en este aspecto. Ayer, según escuchamos, no se trabajó en muchas áreas todavía sin luz porque personal de esa corporación pública alegadamente iban a estar participando de las manifestaciones del Día Internacional del Trabajador. Queremos las brigadas en San Lorenzo, Las Piedras, Juncos, Humacao y en Ponce, en la montaña y es ya. Que nos informen hoy mismo cuando se estarán asignado esos recursos y que lo hagan, sin más excusas”, finalizó.