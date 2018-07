Anuncian fecha de la venta de boletos para el concierto de Marc Anthony en Puerto Rico Michelle Gonzalez

El productor Paco López, presidente de No Limit Entertainment, anunció que la venta de boletos para el concierto de Marc Anthony comienza el viernes, 10 de agosto a las 10:00 de la mañana. Asimismo, informó de una preventa exclusiva para los socios del Fan Club del artista y para clientes de Master Card el jueves, 9 de agosto.

Tras dos años de ausencia en su natal Isla, el intérprete de “Vivir mi vida” se presentará en concierto el viernes, 14 de diciembre, a las 8:30 de la noche, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. El espectáculo marcará el cierre de las presentaciones del 2018 como parte de la gira mundial “Legacy”.

Previo a su show en la Isla, el cantante puertorriqueño se presentará en las ciudades de Boston, Uncasville, New York, San Antonio, McAllen, Miami, Chicago y Los Ángeles. Marc Anthony expresó “Estoy inmensamente feliz de poder presentarme en mi Isla querida, no hay nada como compartir con mi gente y estoy agradecido por el cariño que siempre me han brindado. Prepárense para un encuentro inolvidable”.

Por su parte, el productor del evento, Paco López, aseguró “es un honor poder colaborar nuevamente con un ícono de la música como lo es Marc Anthony. Además de su aportación musical, es un digno representante de los puertorriqueños por su labor filantrópica, siempre ha estado ayudando a los más necesitados. Presentaremos al público un show de calibre internacional, que sabemos será un evento histórico y memorable.”

El repertorio del concierto incluirá los éxitos de sus más de 25 años de trayectoria como “Flor Pálida”, “Ahora quién”, “Valió la pena”, “Y hubo alguien” y “Preciosa”, considerada uno de los himnos nacionales de la autoría de Rafael Hernández. Asimismo, incluirá otros temas de su extensa discografía. Actualmente, el también actor y empresario, se encuentra grabando su próxima producción discográfica, en la cual tendrá colaboraciones con productores de renombre.

La gira del artista tropical y salsa más influyente de nuestra época iniciará en el mes de agosto. Además de Estados Unidos y el Caribe, el multigalardonado cantante visitará varios países de Centro América como Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y en América del Sur: Colombia, Argentina, Uruguay, Chile y Perú.