AMPR y Fortaleza logran acuerdos de beneficios para los maestros Michelle Gonzalez

LA FORTALEZA (CyberNews) – En una reunión sostenida el lunes, en La Fortaleza entre la presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), doctora Aida Díaz y el secretario de Asuntos Públicos de Fortaleza, licenciado Ramón Rosario, se logró un acuerdo para enmendar el Proyecto de la Cámara 938, a los efectos de excluir a los docentes que no ejercen funciones administrativas ni gerenciales, del artículo que reduce las vacaciones, entre otros acuerdos.

“Dialogamos con el licenciado Ramón Rosario sobre las particularidades del magisterio y la forma en que se afectaban con el Proyecto de la Cámara 938 y logramos su compromiso de enmendarlo para excluir a los docentes de la reducción en la licencia de vacaciones. Los docentes que no ejercen funciones administrativas ni gerenciales continuarán con sus dos (2) recesos al año con paga: los dos (2) meses de verano y el período navideño. Ese es un logro que celebramos”, expresó Díaz a la prensa.

“Tuvimos la oportunidad de conversar con la profesora Díaz, a quien le explicamos el alcance de la medida ante los retos fiscales que enfrenta el Gobierno. De igual forma, le expresamos el compromiso del gobernador con los maestros y el reconocimiento de la labor magisterial y sus particularidades”, expresó por su parte, el secretario de Asuntos Públicos.

En cuanto a otros asuntos discutidos, la presidenta de la AMPR, informó que el proyecto también se enmendará para no reducir el tiempo que tienen los padres para atender los asuntos educativos de sus hijos, en las escuelas. Se mantendrán las dos (2) horas al semestre que contemplaba la Ley. Igualmente se mantienen las demás licencias que disfruta el magisterio, excepto la de enfermedad que de veinte (20) días, se reduce a dieciocho (18).

“Otro de los asuntos bien importantes que también dialogamos es que el PC 938 no nos impide negociar los temas no económicos que aún faltan en nuestro Convenio Colectivo. Eso es una gran noticia para el Magisterio. Regresamos próximamente a la mesa de negociación con el Departamento de Educación para lograr acuerdos de beneficios para el magisterio y sus estudiantes. Entre los temas no económicos por negociar se encuentran: los procesos de evaluación, planificación, programas académicos y entre otros. Nuestra misión es fortalecer la Educación Pública y que se convierta en una prioridad para el gobierno y la sociedad. Estamos convencidos que la educación ayudará al país a superar la crisis por la que atraviesa. Con ese norte trabajamos”, dijo la presidenta de la Asociación.

En cuanto a la aportación patronal al plan médico, Díaz explicó que como el magisterio recibe la aportación más baja entre los empleados públicos, el licenciado Rosario les aseguró que no les afectará. La presidenta de la Asociación de Maestros manifestó sentirse satisfecha con los acuerdos logrados con Fortaleza y se solidarizó con el resto de los empleados públicos en su lucha por defender sus derechos.

“Como representantes exclusivos del magisterio, cumplimos con nuestra obligación y responsabilidad de defender sus derechos”, finalizó Díaz.