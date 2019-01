Amanda Serrano se encontró con su oponente y campeona del CMB Eva Voraberger Michelle Gonzalez

(CyberNews) – La siete veces campeona mundial en seis divisiones de peso, Amanda Serrano y su oponente Eva Voraberger, de Austria, se vieron por primera vez las caras en concurrida conferencia de prensa, rumbo a su histórico combate que tomará forma este viernes, 18 de enero en el teatro Hulu, localizado en el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York.

Serrano (35-1-1, 26 KOs) y la campeona mundial interina del Consejo Mundial de Boxeo de las 118 libras Eva Voraberger (24-5 11 KOs), pelearán por el título mundial vacante peso Jr. Gallo (115 lbs) de la Organización Mundial de Boxeo.

“Gracias a DAZN por poner a mujeres en sus peleas y darles importancia. Ha sido fácil y divertido este proceso de hacer el peso. Mi loco de entrenador Jordan Maldonado, si no fuera por él, yo no estuviera aquí en estos momentos peleando por mi séptima división. Una vez él me dijo que yo iba a hacer 115 libras y pensé que era imposible, que estaba loco, pero este viernes seré campeona de siete divisiones de peso porque he trabajado muy fuerte para esto toda mi carrera. Esta victoria es para mi isla de Puerto Rico” dijo Serrano en una comunicación escrita.

Por su parte, Eva Voraberger dijo que “gracias por esta gran oportunidad, no tan solo para mi sino para Austria que es un país con poco boxeo pero cambiaremos eso. Estoy lista para una dura pelea”.

De Serrano obtener la victoria, se convertirá en la primera persona en ganar títulos mundiales en siete categorías de peso bajo los cuatro organismos reconocidos mundialmente (OMB, CMB, AMB y FIB), superando a los legendarios boxeadores Óscar de la Hoya y Manny Pacquiao, quienes han ganado títulos mundiales en seis categorías de peso.

Varios ‘conocedores’ del boxeo colocan a Pacquiao como campeón mundial de ocho categorías de peso ya que incluyen el título de la IBO de las 140 libras que ganó ante Ricky Hatton y el título de la revista The Ring de las 126 libras, que capturó luego de vencer a Marco Antonio Barrera.

El histórico duelo Serrano-Voraberger será transmitido en vivo por la aplicación ‘DAZN’ para los Estados Unidos y Puerto Rico. En el Reino Unido se transmitirá por Sky Sports.

Serrano ha ganado títulos mundiales en las 118, 122, 126, 130, 135 y 140 libras.