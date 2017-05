Alivio para el bolsillo… Proponen descuento en factura de luz Michelle Gonzalez

El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Antonio “Tony” Soto Torres, presentó una medida que otorgaría un alivio económico a los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que paguen su factura de luz a tiempo.

El P. de la C. 1009 busca otorgar una reducción del 5% a todo aquel abonado de la AEE que pague su factura por consumo de energía, en o antes de la fecha de vencimiento de la misma.

Soto Torres explicó que “esta medida busca darle un alivio económico a la clase media trabajadora que día a día cumple con su responsabilidad de pagar su factura de luz a tiempo, pese a la situación económica actual. De igual forma, incentiva a bajar la morosidad que actualmente existe en la Autoridad buscando motivar a los abonados a que paguen a tiempo”.

“Actualmente no existe en la AEE ningún mecanismo de alivio económico que motive a los abonados a continuar pagando sus facturas de luz o a los que no las pagan a tiempo, así hacerlo. Lo único que ofrece la AEE son alternativas para los abonados morosos, que por situaciones válidas o no válidas, no cumplen con la responsabilidad de pago. Con esto lo que hacen es perpetuar la conducta de no pagar a tiempo, en vez de motivarlos a que sí lo hagan y reciban un por ciento de descuento”, reiteró Soto Torres.

El Representante del Distrito 6 de Guaynabo, Cataño y Bayamón, reiteró que “sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles de estrechez económica y se hace imperativo que el Gobierno también busque alternativas que ayuden al pueblo trabajador a recibir un alivio en su factura de luz si la pagan en o antes de que venza la misma. Además, esta medida podría generar algún proceso de pago acelerado en lo que a las facturas se refiere, fomentando así un mejor flujo de caja en la Corporación, parte contenida en la reestructuración de la deuda de la AEE”.

Finalmente, el Presidente de la Comisión de Hacienda Cameral afirmó que este tipo de medida es viable ya que “la AEE sí brinda mecanismos de pago a descuento al momento de rendir la planilla de volumen de negocio y pagar en su totalidad la patente municipal, o al momento de pagar las contribuciones por la propiedad. Esto resulta en un ahorro para el ciudadano responsable y en un manejo de efectivo mayor por parte del municipio. Por tanto, lo que se propone es algo viable, además de que resulta necesario que la AEE brinde otros mecanismos para incentivar a las personas a que cumplan con su factura de luz y de esta forma reciban un alivio económico”.

Según se dispone en la Exposición de Motivos de la medida, ‘la AEE creará una factura en donde se incluya la facturación corriente por consumo de energía y a su vez, exhibirá en la misma la cantidad a pagar con el descuento de la ley’. De esta forma, el ciudadano podrá comparar cuánto sería el ahorra si paga su factura de luz a tiempo.