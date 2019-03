Alegan Rosselló planificó destrucción gobiernos municipales y un nuevo impuesto millonario Michelle Gonzalez

(CyberNews) – Los representantes del Partido Popular Democrático (PPD), Rafael “Tatito” Hernández Montañez, José “Conny” Varela y Javier Aponte Dalmau alegaron el jueves que la propuesta del gobernador, Ricardo Rosselló de consolidar los municipios en condados, “es parte de su plan para destruir los gobiernos municipales y la figura de los alcaldes y que le quita 350 millones de dólares a los ayuntamientos”.

“Eliminar gobiernos municipales no debe ser el norte, nuestros esfuerzos deben ir dirigidos a acercar los servicios que hoy ofrece el gobierno central al pueblo a través de los municipios, que son los que dan atención directa a la gente. Para ello, podríamos comenzar controladamente con cuatro renglones, que ya hemos propuesto, como la municipalización de escuelas, la municipalización de los servicios de seguridad, el manejo de la infraestructura vial, y el manejo de todo el componente de emergencias”, indicó Hernández Montañez en una conferencia de prensa.

Por su parte, Varela puso en duda las intenciones de la propuesta del gobernador, que fue presentada sin tener una medida legislativa lista. “La propuesta de Rosselló plantea un duro golpe a la gobernanza municipal de nuestros municipios y sus respectivos alcaldes, quienes pasarán de la ejecución municipal a la dirección de una oficina de quejas. De igual forma, en el momento en que se establezca el condado, darán paso a la pérdida de empleos municipales”, dijo.

Para el legislador resulta curioso, que “el mismo día en que el gobernador hizo su anuncio sobre la creación de condados, el secretario del Departamento de Hacienda presentara una alternativa para modificar el modelo de impuesto sobre la propiedad del CRIM, que no es otra cosa que eliminar la exoneración contributiva para que todo el mundo tenga que pagar, y éste asegurara que ambas propuestas no están vinculadas”.

En ese sentido, Aponte Dalmau explicó “que lo que propone el secretario de Hacienda es un impuesto de 11 centavos por metro cuadrado de la propiedad, que pondrá a pagar a todos por igual: a nuestros viejitos, a los retirados, a los que viven en parcelas, apartamentos y urbanizaciones, a personas de bajos ingresos. Entonces, la pregunta sería: ¿quiénes más van a pagar para llegar a los 9 mil millones de metros cuadrados que se necesitan para recaudar los mil millones en impuestos propuestos por Rosselló? ¿Las cooperativas, las entidades sin fines de lucro, las PYMES o las fincas agrícolas?”.

De otra parte, Hernández Montañez aseguró que “este es un tema que ha ido madurando por mucho tiempo, desde que se radicó la quiebra criolla, y que si se hubiese acogido nuestra propuesta de no transferir los recaudos del CRIM al Fondo General (FG) y viceversa (FG a CRIM) para evitar que los problemas fiscales del Estado no afectaran a los municipios, hoy no estuviéramos en esta situación. El tiempo nos ha dado la razón”.

Varela añadió que “hay que establecer mecanismos de umbrales poblacionales para ofrecer servicios por municipio. Aquellos ayuntamientos que no puedan cumplir con la escala de servicios por población, podrán unirse en consorcios, sin tener que crear una estructura de un gobierno intermedio o condado, de forma que sean más ágiles, efectivos y sin burocracia”.

“Nuestra exhortación es que se le dé espacio a los alcaldes para que sean parte de la elaboración de propuestas reales para atender la crisis de los municipios. En el momento en que el gobernador decida atender al presidente de la Asociación de Alcaldes, José “Joe” Román Abreu, nosotros estaremos en la mejor disponibilidad de colaborar en la evaluación del proyecto redactado que presente el primer ejecutivo, para que haya un análisis justo y de consenso”, concluyeron.