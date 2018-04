Alegan alza significativa en quejas de pacientes de cannabis medicinal contra sus patronos Michelle Gonzalez

(CyberNews) – “Total desconocimiento de la Ley”, esa fue la razón que ofreció el presidente de Puerto Rico Legal Marijuana –PRLM-, Goodwin Aldarondo Jiménez este martes, para justificar el aumento significativo en quejas de pacientes de cannabis medicinal, quienes supuestamente han enfrentado problemas con sus patronos por múltiples razones como pruebas de dopaje, políticas de cero tolerancia a drogas y discrimen por ser paciente de cannabis.

“Recibimos decenas de llamadas mensuales relacionadas a este asunto. Por un lado, los pacientes se quejan de que son discriminados por sus patronos cuando dan positivo a las pruebas de dopaje y por el otro, se expresan preocupados porque al informarle o enterarse sus patronos que son pacientes de cannabis medicinal muchos de ellos los obligan a abandonar el tratamiento”, explicó el licenciado en declaraciones escritas.

Aldarondo Jiménez, quien es experto en cannabis medicinal, aseguró que la Ley que lo regula es expresamente clara al indicar, en su cláusula de supremacía en el artículo 29, que “en caso de que las disposiciones de esta Ley 42-2017 estén en conflicto con las disposiciones de cualquier otra ley estatal, las disposiciones de esta Ley prevalecerán”. Este artículo 29 implica que las leyes laborales y las leyes anti-discrimen, entre otras leyes, no pueden entrar en conflicto con los derechos de los pacientes que han adquirido legalmente su tarjeta de paciente al igual que su medicamente.

“Estamos conscientes de que la Industria del Cannabis en Puerto Rico es relativamente nueva y que contiene mucha regulación. Sin embargo, eso no exime a ningún patrono de cumplirla y hacerla valer. Los patronos tienen que educarse sobre el tema porque cada vez son más los pacientes debidamente licenciados que pueden utilizar la planta medicinal por lo que si los patronos no conocen la Ley seguirá en aumento el número de quejas de empleados a patronos”, apuntó el presidente de PRLM al adelantar que será el recurso invitado de un seminario que se llevará a cabo el sábado, 21 de abril sobre las disposiciones de la legislación del uso de cannabis medicinal en Puerto Rico y cómo impacta ésta la relación obrero patronal.

La mencionada capacitación titulada ‘Patronos, Empleados y Cannabis en el Empleo’ está convocada para las nueve de la mañana en el edificio de Administración de Empresas del Recinto Universitario de Mayagüez.

De acuerdo con Aldarondo Jiménez, Mayagüez se convertirá en la primera región donde se ofrecerá este seminario dirigido a abogados, patronos, comerciantes, gerenciales y personal de recursos humanos, así como a universitarios. Se espera que el mismo sea replicado en el sur, norte y este del país en fechas futuras.

El presidente de PRLM dictará la capacitación junto a su socio, Godwin Aldarondo Girald, quien abarcará los temas específicos del campo laboral.

“Hemos recibido un sinnúmero de llamadas y atendido muchos de estos casos. Afortunadamente, no hemos tenido que llegar a los tribunales con ninguno de ellos. Nuestra meta es que todos se interesen más por conocer la Ley para que aun cuando la industria siga en crecimiento se pueda observar una reducción en las querellas sobre este particular”, manifestó Aldarondo Jiménez.

Entre los temas a discutirse también figuran; ‘Soy paciente de Cannabis Medicinal, ¿Tengo que informarlo en mi trabajo? y “Soy patrono y los empleados de mi empresa tienen que someterse a pruebas de dopaje, ¿Tengo que modificar las políticas, reglamentos y manuales en cuanto a este aspecto?