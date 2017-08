Alegan agendas sobre pensionados han creado confusión Michelle Gonzalez

FORO NOTICIOSO – Al inicio de la sesión extraordinaria, la presidenta de la Comisión de Hacienda del senado Migdalia Padilla, se reunió con el administrador de los Sistemas de Retiro del Gobierno Central y de la Judicatura y con Armando Rivera Díaz quien es el director ejecutivo del Sistema de Retiro de Maestros para discutir el proyecto que presentó el gobernador Ricardo Rosselló que busca Garantizar el Pago los Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores Públicos a través del sistema de pay as you go”.

A estos efectos la legisladora de Bayamón manifestó que tan cerca como el mes que viene el Sistema de Retiro Central se quedaba ya sin dinero para pagar las pensiones. “Tan cerca cómo septiembre los maestros iban a correr la misma suerte, tan cerca como en febrero de 2018 la judicatura de PR y estamos hablando de pensionados y pensionadas del país se iban a quedar sin su retiro” Asimismo, indicó que le preocupa que siempre hay unas agendas fuera que más allá de defender lo que son los intereses de los pensionados y pensionadas lo que hacen es que los confunden y le crean preocupación al que vive de la pensión. Otra preocupación es de donde va a salir el dinero para poder alimentar lo que van a ser las pensiones de los maestros que son precisamente los activos de ambos sistemas.

Luis Collazo Rodríguez, administrador de los Sistemas de Retiro del Gobierno Central y de la Judicatura indicó que el proyecto que presentó el gobernador Ricardo Rosselló para Garantizar el Pago los Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores Públicos. Ley que persigue crear el marco leal para que el Gobierno pueda garantizar los pagos a los pensionados del Gobierno a través del sistema de pay as you go” es un proyecto bastante completo que atiende las tres situaciones principales” primero 1. Garantizar el pago a los pensionados 2.asegura las pensiones futuras de los participantes de los Sistemas de Retiro y 3 , que el cargo “pay as you go” viene a sustituir lo que es la aportación patronal y la aportación adicional uniforme que están aportando hoy.

Armando Rivera Díaz, director ejecutivo del Sistema de Retiro de Maestros, señaló que al sistema lo que le quedaba de activos líquido eran 200 millones de la cartera, por lo que agradeció al gobernador Ricardo Rosselló porque había expresado que iba a defender al más vulnerable y los maestros es una clase que es vulnerable.