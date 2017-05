Alcaldesa de San Juan le tira con to’ al gobernador Michelle Gonzalez

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, le respondió al gobernador Ricardo Rosselló Nevares las críticas vertidas en su contra por los incidentes violentos la manifestación contra la Junta de Control Fiscal.

A continuación el texto íntegro de la misiva.

“Nuestra Patria vive momentos difíciles. Las decisiones que tomemos hoy habrán de definir el país que seremos por las próximas generaciones. De eso se trató la manifestación de hoy, 1 de mayo: de expresar el repudio de la gran mayoría del país por las políticas abusivas de su gobierno que ha decidido darle la espalda a nuestra gente.

El país ha visto más allá de la política del engaño que impone medidas que le quitan derechos y lo empobrecen. El país se ha dado cuenta que su gobierno le quita a la Universidad de Puerto Rico $450 millones, haciéndola prácticamente inoperante, le niega a nuestra juventud la oportunidad de una educación para forjarse un futuro digno.

Alcaldes de ambos partidos – quizás los de su partido lo hacen por lo bajo – se lamentan de la eliminación de servicios y la reducción en la jornada de trabajo de empleados municipales pues su gobierno les quitara $426 millones a las arcas municipales para complacer a la Junta; una Junta de Supervisión Fiscal que la gran mayoría del país va reconociendo, ya no como aliada, si no como abusadora y opresiva.

Señor Gobernador, usted culpa a todo el mundo menos a su propio gobierno. Lo hace porque quiere cambiar el tema y quiere cambiar el tema pues la verdad no le conviene. No le conviene aceptar que la de hoy, ha sido una de las manifestaciones masivas de mayor apoyo en la historia reciente de nuestra Patria. No le conviene aceptar que sus políticas anti-obreras, empobrecen a nuestra gente quebrándoles la esperanza de forjarse una vida mejor. Esas mismas políticas eliminan el derecho a la negociación colectiva que su padre le otorgó al país con la aprobación de la Ley 45.

El país se pregunta, señor Gobernador, por qué no quiere auditar una deuda cuando le prometió al país transparencia. Todos sabemos que usted no es responsable de esa deuda, por eso no entendemos por qué se empeña en encubrir ese acto de violencia contra el país vengan de donde vengan.

Es usted quien le da la espalda a los pensionados y prefiere reducir las pensiones de nuestros servidores públicos a parársele de frente a una Junta que no viene a ayudar sino que viene a cobrar para saciar la sed de algunos bonistas.

Yo entiendo que no entienda pues usted no sabe lo que es vivir de quincena en quincena para poner comida sobre la mesa, no sabe lo que es hipotecar su casa para pagar por la educación de sus hijos. Usted no sabe lo que es no tener dinero para comprarle medicinas a sus padres.

Yo entiendo que no entienda, pues en el 2009, cuando su Partido perpetró un acto violento contra 30 mil servidores públicos dejándolos sin trabajo por la Ley 7, usted quizás no se enteró, o quizás no le importó lo suficiente para enfrentarse a su propio Partido. Yo estaba en la línea de piquete, en las vigilias y en las manifestaciones acompañando a un país que se sintió traicionado. Igual lo hice el cuatrienio pasado cuando de frente acudí a manifestaciones a enfrentar a mi Partido en contra del IVA. El país no olvida que usted aplaudió esas manifestaciones. No quiero pensar que sus convicciones varían según sus posiciones. El país sabe que mis convicciones siempre son las mismas, no importa quién esté en el poder.

Desde el 2009, cuando llegue al servicio público, he participado en decenas de manifestaciones, algunas de ellas han tenido incidentes violentos pero NUNCA he sido testigo de que las organizaciones que las convocan cometan actos de esa naturaleza. Por el contrario, siempre he sido firme en repudiar cualquier actitud hostil.

Pero usted quiere cambiar el discurso y quiere empañar con la acción equivocada de unos pocos, el logro obtenido hoy por miles de hombres y mujeres de buena voluntad. Por eso confunde adrede una invitación a una manifestación pacífica con incitar a la violencia. Por supuesto que hubo actos que reprochar. Escoge usted enfocarse en esos actos, pues está convencido de que los que no pensamos como usted somos lo peor del país.

Yo escojo creer en los miles y miles de puertorriqueños y puertorriqueñas de todos los amores, de todas las ideologías políticas, de todos los pueblos que hoy unieron sus voces para reclamar justicia en “un solo tono”. Prefiero cifrar mi esperanza en el movimiento sindical que hoy dejó a un lado sus diferencias para unirse en un reclamo contra el gran agravio que usted les ha causado. Me siento honrada de que hoy miles de estudiantes, miles de hombres y miles de mujeres decentes, se mezclaron en una multitud abrumadora y le mostraron al mundo que hay un país listo para denunciar las injusticias. Lo invito a que escuche a ese país, lo invito a que no se esconda detrás de las acciones de unos cuantos y que escuche el reclamo de la gran mayoría que exige un gobierno que los defienda. No ponga sus energías en tratar de destruirme a mí por consideraciones puramente partidistas; ponga sus energías en escuchar a una abuela de 70 años que me dijo hoy que nunca venía a “estas cosas” pero que ella no había trabajado toda su vida para “echar pa’lante a su familia” para que sus nietos no pudieran ir a la Universidad.

El país está esperanzado que usted se siente a la mesa con todos los sectores para así construir una Patria libre de las cadenas del colonialismo, del abuso y de la injusticia”, reza la carta enviada por Cruz Soto al gobernador