Alcaldesa de San Juan explica porqué participó de actividad del 25 de julio en Caguas Michelle Gonzalez

(CyberNews)- La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto dio sus razones el miércoles para participar de la actividad del día de la Constitución del Estado Libre Asociado (ELA), que se celebró en Caguas.

“Esta actividad se le dedicó a los alcaldes y alcaldesas que dieron la cara ante un gobierno estatal que le dio la espalda al pueblo de Puerto Rico. Así que en un lugar donde se reconoce a los alcaldes y a las alcaldesas es justo y razonable que dijera presente”, dijo la alcaldesa a preguntas de la prensa.

No obstante, Cruz Soto estableció su diferencia sobre el reconocimiento a los alcaldes y la conmemoración del ELA.

“Cuando el poder de las decisiones, recaen en otro lugar, eso es la definición de una colonia. No queremos seguirlo siendo. Y si alguien tenía dudas antes del 20 de septiembre, después del 20 de septiembre no queda duda que se necesita una relación digna, una relación diferente. Pero no de palabras bonitas, sino con detalles de cuál es la relación”, sostuvo.

Al solicitarle una reacción al mensaje del exgobernador Rafael Hernández Colón y su teoría de que en el momento histórico que se encuentra Puerto Rico hablar de estatus es demagogia, Cruz Soto contestó que “yo estoy enfocada en el futuro”.

A la pregunta de si considera una candidatura a la gobernación expresó que “podría ser”.

No obstante, al cuestionarle si aceptaría aspirar a una posición en Estados Unidos, la alcaldesa de San Juan mencionó que: “ahora mismo no, porque tendría que renunciar a la alcaldía”.

La actividad oficial fue organizada por el comité municipal del Partido Popular Democrático de Caguas y tuvo mensajes del presidente del PPD, Héctor Ferrer y del alcalde, William Miranda Torres.