Alcalde enfrenta nuevos adversarios El Expresso de Puerto Rico

Sus ex colaboradores lo tildan de enemigo

Michelle González Paonessa

Redacción EL Expresso

TOA ALTA — Abraham Matos es el nuevo integrante de la lista de enemigos del alcalde de Toa Alta, Clemente “Chito” Agosto, tras haber sido despedido de su puesto, alega, sin ninguna justificación.

El anterior aliado de Agosto durante sus dos campañas eleccionarias, fiel al Partido Popular Democrático (PPD), formó parte del equipo de trabajo del Municipio de Toa Alta por 17 años.

En entrevista con El Expresso, Matos detalló que comenzó sus labores en la Asamblea Municipal bajo la administración del ex alcalde Rafael (Rafelito) López.

Luego ocupó el puesto permanente de Director del Consorcio local de Toa Alta (ubicado en Guaynabo) por 12 años, puesto que mantuvo bajo las dos administraciones del ex alcalde del Partido Nuevo Progresista (PNP), Luis (Jumbo) Collazo.

El pasado cuatrienio de 2013 al 2016 el alcalde Agosto lo nombró Secretario Municipal y posteriormente Director del Centro de Envejecientes, ambos cargos en posición de confianza.

“El propio ‘Jumbo’ me mantuvo en mi puesto reconociendo mi compromiso y trabajo; esa era mi plaza la cual era permanente y mi sueldo era a través de fondos federales”, explicó Matos.

Sin embargo, el pasado 15 de mayo, el alcalde Agosto, jefe y amigo, decidió despedirlo a través de una comunicación escrita, en la cual solo agradecía sus labores y dictaba que se “desprendía de sus servicios”, lo que catalogó de “injusticia.”

El sueldo del alcalde

“El alcalde a esta fecha no me ha dado la cara, no me ha dado una explicación del por qué el despido, si el ya no me quería en ese puesto me pudo haber regresado a mi plaza en el Consorcio, o si se trata de un recorte de gastos, ¿por qué él no se baja su sueldo y sigue atacando a quienes le dieron la mano y lo respaldando en campaña?”, cuestionó Matos.

Este es funcionario municipal se refirió al compromiso que hizo el propio alcalde Agosto de reducirse su salario cuando anunció las medidas de emergencia fiscal del municipio, plan que incluyó la no renovación de contratos a 185 empleados transitorios y la reducción de la jornada laboral de todos los empleados permanentes a cuatro horas diarias.

“La crisis debería afectar a todos por igual,” subrayó Matos, y “por eso emplazo al alcalde a que se baje el sueldo de un 25% o hasta un 50%, y que entregue sus dos vehículos oficiales.”

El plan para mantener los servicios esenciales ante la crisis económica que enfrenta el municipio incluyó la cancelación de actividades y eventos, la congelación de donativos, reducción de contratación de servicios profesionales, la limitación de contratación de empleados, la consolidación de dependencias y la reorganización de servicios.

Matos no es el único que crítica las gestiones de Agosto, ya que recientemente el ex candidato popular a primarias Carlos “Pito” Rivera —quien fuera el jefe de la Oficina de Cultura y Turismo— también fue cesanteado y censuró las decisiones del alcalde sobre la reducción a algunos y aumento de salario de otros, entre sus empleados de confianza.

De hecho, El Expresso supo que numerosos comerciantes —simpatizantes populares de Toa Alta— se ha manifestado preocupados por la falta de respaldo del alcalde Agosto y reclaman que sea otra persona quien los represente como líder de la Pava en el 2020.