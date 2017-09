Alcalde de Guaynabo pone en vigor plan en preparación para el huracán María Michelle Gonzalez

El alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero anunció que el municipio puso en vigor su plan de emergencia en preparación ante el inminente paso del huracán María por Puerto Rico.

“Exhorto a los guaynabeños a que comience n cuanto antes a preparar su plan familiar para enfrentar los efectos que tendrá el huracán María en nuestra zona”, indicó.

“El Servicio Nacional de Meteorología advirtió de la peligrosidad de este huracán y por ello las personas que viven en zonas in undables deben hacer los prepa rativos para moverse a un lugar seguro. No deben esperar a último mome nto para desalojar sus viviend as. Se espera mucha lluvia y fuert es vientos“, señaló.

Pérez Otero anunció que “en preparac ión para el inminente paso del huracán María por Puerto Rico se adelantó el recogido de des perdicios sólidos para hoy lunes 18 y martes 19. No se estarán recogiendo escombro s por lo que exhorto a los ciudadanos a no sacarlos durante esta semana”.

Por otro lado, indicó que como medida de seguridad el Head Start cerró hoy al mediodía.

Confirmó además que el sistema de transporte público, Guaynabo City Transit continuará operando hoy lunes en horario regular 6:00 a.m. a 5:00 p.m. El martes, 19 de septiembre no habrá servici o.

Para cualquier situación de em ergencia u orientación se pued en comunicar al Centro de Manejo de Emergencias al 78 7-720-2320.