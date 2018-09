Alcalde de Culebra se salva del FEI Michelle Gonzalez

(CyberNews) – El alcalde de Culebra, William Solís celebró el miércoles que el Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) determinó determinara que no hubo delitos como resultado de un referido que se hiciera por supuestas irregularidades relacionadas a un viaje a la isla de Saint Thomas en 2014.

“Me siento sumamente contento ya que se acabó en el que me estaban achacando un sinnúmero de beneficios y las dos fiscales especiales independientes indicaron en su informe el 31 de agosto que no había prueba suficiente para establecer que yo me había lucrado”, dijo Solís en entrevista radial (WKAQ).

Sin embargo, el alcalde dijo que aun sigue el proceso administrativo de la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD).

“Esto es un proceso en el que se afecta uno emocionalmente, económicamente, la familia. Es un proceso bastante angustioso y bien deprimente porque que te digan que te estás buscando un beneficio o que te digan que quieres hacer 20 cosas cuando fue un gasto de 1,000 dólares del municipio en la Semana de las Secretarias, que es una cosa que a veces a uno le pesa”, agregó.

Solís era investigado por un FEI ante la posible comisión de delitos por violación a los Artículos 252 y 264 del Código Penal de Puerto Rico de 2012 luego que el Departamento de Justicia (DJ) concluyera que el alcalde incurrió en actos contrarios a la ley. Esto por, supuestamente, realizar y sufragar los costos de viaje a la isla de Saint Thomas junto a dos legisladores, diversos funcionarios municipales, familiares y otras personas privadas, con el propósito de celebrar el Día del Profesional Administrativo en el año 2014.

“Yo vine aquí a servirle al pueblo, yo no vine a buscar yo lucrarme. Si yo quisiera ir a Saint Thomas, yo tengo mi bote. Yo tengo un bote de 21 pies y yo he ido a Saint Thomas un sinnúmero de veces con mi esposa y es una cosa bien dolorosa emocionalmente… Estamos sumamente contentos”, dijo Solís.

La presidenta del organismo, Nydia Cotto Vives detalló en aquel entonces, que la investigación preliminar del DJ tuvo su génesis en el Informe de Auditoría M-17-37 que fuera remitido por la Oficina del Contralor de Puerto Rico. La licenciada Cándida Sellés Ríos fue designada como FEI a cargo de este caso y a la licenciada Zulma Fúster Troche, como fiscal delegada.

Sostuvo que al alcalde culebrense también se le imputaban violaciones al Artículo 4.2 (b) de la Ley de Ética Gubernamental.

“Siempre hay personas que meten, como digo yo, la mano en la olla. Quisieron hacer daño. Desconozco el motivo a menos que se correr en las elecciones, sacarme de carrera. Me hizo daño a mi credibilidad y la parte más dolorosa es la económica porque soy un servidor público. Yo soy bombero, no vengo de la política. Lo que siempre hecho es trabajo profesional. Tengo 22 años sirviéndole a este pueblo”, finalizó el ejecutivo culebrense.