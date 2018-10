Alcalde de Ceiba pasa la página por incidente en el que alega gobernador lo mandó al car… Michelle Gonzalez

(CyberNews) – El alcalde del Municipio de Ceiba, Ángelo Cruz Ramos dijo el miércoles -ante la visita del gobernador Ricardo Rosselló Nevares- que “pasó la página” ante un incidente en el que denunció que el mandatario lo “mandó al carajo’.

“Por lo menos la relación con el gobernador, eso lo dejamos a un lado. Estamos apoyando al gobernador, y yo traje una guagua llena de gente para apoyar al gobernador”, dijo Cruz Ramos a preguntas de la prensa.

El ejecutivo municipal dijo, además, que se montaría en la lancha con el gobernador quien acudió para recorrer la llamada “ruta corta” entre Ceiba y las islas municipio de Vieques y Culebra.

En cuanto al establecimiento de la ruta corta, el alcalde aplaudió esa iniciativa pues sostuvo “necesitamos que la gente llegue a Ceiba”, esto, por razones del fortalecimiento en la economía de su municipio.

“La situación con el gobernador fue, como todo matrimonio, no se puede estar peleando con el gobernador”, insistió el alcalde.

“Desistí de ese problema, porque seguir con lo mismo no se puede. Necesitamos la ayuda del gobernador… yo no tengo problemas con él”, dijo Cruz Ramos quien dijo que la invitación a esa actividad fue por el presidente de la Cámara y no por el gobernador.

Hace unas dos semanas el alcalde de Ceiba denunció en varios medios de comunicación, que supuestamente Rosselló Nevares lo “mandó al carajo” en medio de reclamos para su municipio.