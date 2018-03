Albita Rivera cuestiona silencio de grupos feministas ante ataques contra secretaria de Educación, Julia Keleher El Expresso de Puerto Rico

SAN JUAN – La propulsora de los derechos de la mujer, Albita Rivera, cuestionó hoy el silencio de los grupos feministas ante los ataques contra la secretaria del Departamento de Educación, Julia Keleher.

Rivera, quien siendo legisladora presidió la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes, y lideró la Oficina de Asuntos de la Mujer (ahora Procuraduría de las Mujeres), solicitó combatir el mensaje de Keleher, pero no su integridad como mujer. Asimismo, solicitó a los medios que tengan balance y cuidado a la hora de ataques personalistas.

“Hay muchas formas de combatir las ideas, pero no puede ser denigrando al ser humano. Mientras, por un lado, hipócritamente, se defiende la equidad y el respeto a la dignidad, por otro lado, se permiten ataques que en nada tienen que ver con las funciones de la Secretaria de Educación. Las recientes expresiones realizadas por el columnista Eduardo Lalo en el periódico El Nuevo Día, de forma ofensiva, machista, clasista, xenofóbica, misógina, chauvinista y cobarde, sobre la Dra. Julia Keleher, Secretaria de Educación, solo pueden ser producto de personas impulsadas por motivaciones políticas, económicas u otros intereses particulares. Por esto, declaro mi indignación y rechazo absoluto ante los comentarios públicos que denotan, precisamente, una total falta de valores”, dijo Rivera al solicitar al periódico el Nuevo Día que, de la misma forma que defendieron a la comunidad Judía, ante una columna publicada en su periódico, se retracten, retiren y se disculpen con todas las mujeres humildes ante la columna publicada hoy, y donde se le permitió este ataque al señor Eduardo Lalo, cuando sabemos que suelen editar sobre todo los titulares de las columnas.

“De hecho, esta debe ser la única bandera que alcemos al ver, escuchar y leer la serie de comentarios que son, sin dudas, una falta de respeto al extraordinario trabajo realizado por la Secretaria de Educación, quien, valientemente, está defendiendo una reforma educativa que hace falta. Si no funciona, habrá tiempo para cambiar lo propuesto, pero tenemos que hacer los cambios que siempre se piden y que por el miedo a los grupos que siempre se oponen, dejamos que el sistema siga de mal en peor. Durante días, hemos visto cómo se resalta todo tipo de comunicación, por vías diversas, relacionadas con la procedencia, carácter y alegado “estilo” de la doctora Keleher”, sostuvo.

Rivera, quien es estadista y desde el Partido Nuevo Progresista siempre defendió a las mujeres sin importar su origen o su partido político, recordó la experiencia que vivió cuando su mamá aspiró a un escaño y su opositor en primarias se burlaba de ella por haber repartido “fiambrereras”. Su mamá prevaleció en las elecciones que su partido perdió. “Llamarle despectivamente parcelera a una mujer, independientemente de quien sea, es contrario a los reclamos de equidad y transparencia que se hacen a diario”

“Esto, en sustitución del perfecto derecho que sí tenemos todos de pedirle cuentas a una funcionaria pública, pero sobre la labor realizada y los datos recopilados los que, viene al caso mencionar, siempre tiene a la mano, pues ese es su verdadero modelo de trabajo”, agregó la ex legisladora.

“Dirigirse de forma irrespetuosa hacia Keleher, hacia cualquier mujer o persona del quehacer público, únicamente basándose en la percepción individual sobre su género y personalidad, es sencillamente indigno e inaceptable. ¿Acaso escucharon alguna mujer u hombre llamar de alguna forma al ex secretario de educación, Aragunde, por llevar lazos?, Acaso alguien ha llamado de igual forma a la Alcaldesa de San Juan por los constantes errores que comete y por la forma que actúa? Ciertamente, hay una doble vara al determinar a quién se ataca y cómo se ataca. Tampoco coincidí cuando en una columna de este señor, se le permitió referirse a los populares como indios ignorantes”, acotó Rivera al reiterar las expresiones del rotativo.

“Dicho sea de paso, es totalmente incorrecto confundir con cualquier otra cosa, la pasión, la entrega, el compromiso, la convicción de que un mejor sistema público es posible, la lucha pacífica, utilizando como únicas armas la información, la inclusión, la transparencia, los datos y el conocimiento pleno del tema que manifiesta en todo momento la doctora Keleher. Por otro lado, invito a la reflexión sobre, si se tratara de un funcionario varón, si muchos se atreverían a expresarse de la misma forma que lo han hecho con la doctora Keleher. Estoy convencida de que no,” continuó diciendo.

“Pero lo más terrible de todo, es que ese modelo equivocado de tratar a nuestros conciudadanos puertorriqueños es el ejemplo que le estamos dando a nuestros niños y niñas, a nuestros jóvenes. No habrá transformación educativa alguna que supere lo que se les enseña a través del ejemplo que le damos los adultos. ¡Y después algunos se atreven a decir que no hace falta enseñar valores en nuestras escuelas! De alguna manera hay que combatir el mal ejemplo que, públicamente, dan otros para quienes, sin dudas, los niños no son primero. Como mujer, madre, hija, funcionaria pública que siempre he defendido y seguirá defendiendo los derechos y el respeto a las mujeres, solicito y espero que todos aquellos que han manifestado este comportamiento vil, irrespetuoso y despreciable, pidan disculpas públicamente”, sentenció.

Asimismo, Rivera hizo un llamado a los padres a enviar a sus hijos a las escuelas, sobre todo aquellos padres humildes que con tanto sacrificio buscan un mejor futuro para sus hijos. Estas manifestaciones, ruidos y quejas no son a favor de los niños. La reforma va dirigida a defender el futuro de los niños, alguien tiene que cambiar el sistema y acabar con el relajo que tienen ciertos grupos que levantan causas, pero solo defienden su interés.