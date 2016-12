AGP dice sentirse reivindicado por expresiones de la Junta de Control Fiscal El Expresso de Puerto Rico

COAMO (CyberNews) – El gobernador Alejandro García Padilla dijo el jueves, que se siente reivindicado pues la Junta de Control Fiscal (JCF) utilizó los números enviados por el gobierno.

“La Junta de Supervisión Fiscal concluyó que le estamos diciendo los números correctos. Los números que publicó ayer la Junta son los números del gobierno. La Junta le dio un tapaboca ayer a los que dicen que el gobierno no estaba dando números correctos. La Junta de Control Fiscal concluyó que los números nuestros son correctos”, dijo García Padilla a preguntas de la prensa.

“Me parece un momento de reivindicación porque hubo mucha gente diciendo que no estábamos dando los números correctos, que no había transparencia, que yo estaba exagerando. Pues la Junta nos reivindicó. Le dio un tapaboca a aquellos que decían que no estábamos dando los números correctos y que estábamos exagerando”, añadió.

Del mismo modo, el gobernador insistió que el mecanismo para comenzar a sacar a la Isla de la crisis, es precisamente, el Título III de PROMESA.

“Apúntenlo donde quieran. La Junta va a terminar concluyendo que es necesario el Título III, porque no hay otro camino posible para hacer el trabajo bien hecho”, mencionó el primer ejecutivo.