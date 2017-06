AFV recupera fondos de HUD Michelle Gonzalez

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció que el Departamento Federal de Desarrollo Urbano y Vivienda (HUD, por sus siglas en inglés) aumentó la asignación del Fideicomiso Nacional de Vivienda (National Housing Trust Fund) para Puerto Rico de 326,054 dólares el año pasado a 883,160 dólares el próximo año fiscal, lo que convierte a la Isla en la jurisdicción de mayor crecimiento en este renglón en todos los Estados Unidos.

El Centro de Oportunidades Federales, adscrito a la Oficina del Gobernador, y la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV) y su director ejecutivo Edwin Carreras, atribuyen el logro del aumento de 171 por ciento en la asignación de HUD al esfuerzo en equipo.

“La Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda y el Centro de Oportunidades Federales realizaron un trabajo en equipo para presentar un plan que fuera robusto, certero y en cumplimiento con los requerimientos federales. Como resultado, la AFV logró la aprobación del Plan para la Asignación Federal del Fideicomiso Nacional de Vivienda (HTF, por sus siglas en inglés). Puerto Rico fue la jurisdicción con mayor aumento porcentual en los Estados Unidos bajo este programa”, indicó Carreras en declaraciones escritas.

El HTF es un fideicomiso de fondos provenientes de la Asociación Federal de Bancos Hipotecarios Nacionales (Federal National Mortgage Association, o conocida por la abreviatura de sus siglas como Fannie Mae) y la Corporación Federal de Préstamos Hipotecarios Residenciales (Federal Home Loan Mortgage Corporation, o Freddie Mac, también por la abreviatura de sus siglas). El programa persigue satisfacer la necesidad de viviendas asequibles para familias de extrema pobreza, personas con discapacidades y envejecientes. Por ley, cada estado recibe una asignación mínima de 3 millones de dólares anuales.

Carreras explicó que: “después de Puerto Rico, la segunda jurisdicción con mayor aumento en su asignación fue el estado de California, con un aumento de 129 por ciento; seguida por Nueva York, con un 111 por ciento; Texas, con un 89 por ciento; Illinois, con un 67 por ciento; Pensilvania, con un 52 por ciento; y Nueva Jersey, con un 50 por ciento. Más de la mitad de los estados, 27 de ellos, conservaron este año la misma asignación del año pasado. En esta misma situación quedaron las jurisdicciones de la Capital Federal y las Islas Vírgenes, mientras que las Islas Marianas del Norte vieron su asignación recortada en un 39 por ciento, Samoa Americana en 37 por ciento y Guam en un 19 por ciento.”

Carreras recordó que HUD denegó el 22 de diciembre de 2016 el plan presentado por la pasada administración porque no cumplía con los reglamentos federales de la agencia.

“Entre las deficiencias señaladas por HUD figuraban que el plan de la pasada administración no permitía la participación ciudadana, no especificaba que el programa es dirigido exclusivamente para personas de ingresos extremadamente bajos. Tampoco se especificaba los criterios de selección de los beneficiarios ni los participantes con prioridad en sus solicitudes, los límites del subsidio máximo por unidad de vivienda, no cumplía con los estándares de rehabilitación e inspección federal ni especificaba dónde serían depositados los fondos asignados”, concluyó el director ejecutivo.