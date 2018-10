Adriana Díaz entre las mejores 16 de Buenos Aires 2018 Michelle Gonzalez

Argentina (CyberNews) – La tenimesista puertorriqueña Adriana Díaz finalizó su participación en el evento individual de los Terceros Juegos Olímpicos de la Juventud.

La joven de 17 años se eliminó con Jing Ning de Azerbaiyán en un partido a cinco parciales,11-7, 5-11, 6-11, 4-11 y 8-11, celebrado en el Parque Tecnópolis en Buenos Aires, Argentina.

El próximo viernes iniciará su segunda y última competición en el evento de dobles continentales con el chileno, Ignacio Nicolas Burgos.

“Fue un partido duro. Ya yo había jugado con ella anteriormente me había ganado como también yo le había ganado a ella. Pero, hoy le tocó a ella y jugó superbién. Así que ahora esperar al mixto”, dijo la utuadeña en declaraciones escritas.

Díaz tuvo un partido donde no se vio efectiva en su ritmo de juego.

“Me fijé mucho que me estaba moviendo mucho. Tampoco yo estaba metiendo… yo diría que fue unos de mis peores. A la verdad que no jugué bien. Ella estaba metiendo mucha pelota y le ayudó mucho”, añadió la también olímpica en Juegos Olímpicos de verano Río de Janeiro 2016.

Su entrenador y papá, Bladimir Díaz, analizó la participación de la puertorriqueña y la logística del evento.

“Hoy nosotros no tuvimos un buen día. Adriana falló mucho. Estamos bien en la práctica. Habíamos practicado en la mañana y nos sentíamos muy bien. Sin embargo, cuando fuimos al juego no salía nada. Yo atribuyo eso a que el juego lo habían pautado para las 11:30 a.m. (10:30 de Puerto Rico) y por una logística de los juegos lo tiraron a las 11:50 a.m. Tuvimos prácticamente una hora sin entrenar”, señaló el entrenador Nacional de la rama femenina de tenis de mesa.

“Es lo que yo puedo deducir porque jamás había visto a Adriana fallando pelotas que normalmente ella pone en la mesa”, añadió al análisis Bladimir.

Adriana pasó a ronda de octavos de final como líder del grupo D con récord de 3-0, siendo sus victorias sobre la italiana Jamila Laurenti, la alemana Franziska Schreiner y Alic Li Sian Chang de Malasia.

En su participación final en las Olimpiadas juveniles estará representando a Latinoamérica con el chileno Ignacio Nicolas Burgos desde este viernes en la ronda de grupos.

Para más información pueden acceder a las redes sociales del Comité Olímpico de Puerto Rico y www.buenosaires2018.com. La transmisión de los Juegos es exclusivamente por www.olympic.org.