Administración del aeropuerto asegura no se afectará seguridad de pasajeros Michelle Gonzalez

(CyberNews) – El principal oficial ejecutivo de Aerostar Airport Holdings, la empresa que administra el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (AILMM), Agustín Arellano dijo el miércoles que los ajustes que se anunciaron en el manejo de los puntos de cotejo en esa instalación no afectarán la seguridad de los pasajeros.

“Bajo ningún motivo vamos a permitir que los niveles de seguridad se trastoquen, se cambien, se hagan más laxos, o permitan precisamente la introducción de materiales prohibidos dentro de las áreas del aeropuerto”, dijo Arellano en entrevista radial (WKAQ).

Aseguró que han invertido junto con la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA por sus siglas en inglés) para la adquisición de equipos de última generación para la detección de material ilícito. Destacó la colaboración de las agencias de seguridad estatales y federales en estos procesos.

Según trascendió el martes, la TSA notificó que Aerostar Airport Holdings solicitó acogerse al Screening Partnership Program (SPP) para que una empresa privada de seguridad esté a cargo de los puntos de cotejo en el aeropuerto. Esta determinación conllevaría la eliminación de 300 de las 350 plazas de la TSA.

Este tipo de movida es posible por una ley aprobada por el Congreso en 2012 que permite a los aeropuertos federalizados participar de este programa, mientras que la regulación de la TSA permite operar con su propio personal o personal privado.

Indicó que una vez aprobado, el traspaso, debe entrar en vigencia en 12 meses.

Entretanto, aseguró que Aerostar Airport Holdings no tiene que ver con la transacción que dejará cientos de empleados sin trabajo. “Aerostar no es el patrono, ni tiene nada que ver en el proceso. Solamente es la solicitud de admisión en el programa”, dijo Arellano.

“Ahora mismo tenemos un grupo de personas, que pensamos que son parte del mismo grupo de empleados de TSA que no están de acuerdo con nuestra solicitud, pero tienen todo el derecho a manifestarse si no están de acuerdo”, añadió.

Además, indicó que hay 22 aeropuertos en los Estados Unidos en los que los puntos de cotejo son operados por empresas privadas. Mencionó algunos como el de San Francisco, California; Sanford, Florida; Kansas City, entre otros.