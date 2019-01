Ada Monzón recibe la distinción más importante de su carrera Michelle Gonzalez

(CyberNews) – La Sociedad Americana de Meteorología (AMS por sus siglas en inglés) reconoció la destacada meteoróloga, Ada Monzón, con el Premio de Meteorología para Medios 2019.

Esto, por su compromiso de informar, educar, e inspirar a la ciudadanía a ser resilientes durante eventos catastróficos, como lo fue el huracán María en Puerto Rico y por su destacada carrera y labor de informar a toda la ciudadanía utilizando todos los medios de comunicación (radio, prensa, televisión y redes sociales), para que las personas estén educadas y puedan prepararse para afrontar eventos naturales de gran impacto y preservar la vida.

Con este reconocimiento, Monzón, se convierte en la primera mujer puertorriqueña en obtener tan importante distinción en la nación americana, y la segunda mujer en obtenerlo en los Estados Unidos. La ceremonia de premiación se llevó a cabo en la Convención Anual de la AMS que se celebró del 6 al 10 de enero en Phoenix, Arizona.

“Recibí este premio junto a mi familia, mis estudiantes de Meteorología de la UPR Mayagüez, mis colegas meteorólogos boricuas y los de Estados Unidos, y en especial, al lado de mi profesora, guía y mentora de Maestría en Florida State University, la Dra Sharon Nicholson, quien viajó exclusivamente para acompañarme en este gran momento. Fue una noche muy especial y de grandes emociones, y estoy profundamente agradecida de este reconocimiento, el más importante de mi profesión”, dijo Monzón en una declaración escrita.

Monzón es la única meteoróloga latina que ha recibido del AMS la distinción y reconocimiento de Fellow, junto a tres premios: “Joanne Simpson Mentorship Award, Excellence in Science Reporting, y el Award for Broadcast Meteorology”. Otra distinción importante que recibió Monzón en el 2018 fue el National Weatherperson Award otorgado por la Alianza Federal para Hogares Seguros, y recomendada por el Centro Nacional de Huracanes.

La meteoróloga siguió de cerca al huracán Irma en su paso por el Caribe y luego ayudó a la población a prepararse y mantener la calma durante todo el paso del huracán María, uno de los desastres naturales más mortíferos y costosos jamás registrados en la nación americana.

Monzón es egresada de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras donde se graduó Magna Cum Laude con un bachillerato de Matemáticas y concentración en Física, y su Maestría en Meteorología Tropical fue completada en Florida State University. Es la primera meteoróloga boricua en los medios de comunicación de Puerto Rico con una maestría en meteorología y con el sello de Certified Broadcasting Meteorologist (CBM) por la Sociedad Americana de Meteorología (AMS).

La experta en pronósticos ha sido reconocida por su liderato como mujer científica por parte de entidades gubernamentales, universidades, organizaciones sin fines de lucro, entre otras, por su desempeño antes, durante y después de los huracanes Irma y María. De todas partes del mundo, incluyendo la Organización Meteorológica Mundial, han felicitado a Monzón por este reconocimiento. En el 2017, Ada Monzón fue la persona más buscada en la plataforma de Google en Puerto Rico y uno de los 100 expertos en el campo de la meteorología más buscados en las redes sociales.

“Mi sueño fue ser meteoróloga desde niña, en un tiempo donde no había mujeres en el campo y solo pocas personas me podían ayudar. Hoy soy meteoróloga gracias al esfuerzo de mi mamá, tía y abuela, mi madrina, tíos, maestros, profesores, colegas, estudiantes, instituciones, medios de comunicación y muchas personas que han confiado en mí, y todos los que me han apoyado, enseñaron y me abrieron puertas. En especial, agradezco el amor, paciencia y apoyo de mi esposo y tres hijas que son la luz de mi vida. Quiero sembrar semillas para que esta carrera continúe dando buenos frutos, y ser siempre modelo para los futuros meteorólogos. Tengo interés especial en que las jóvenes se interesen en los campos de ciencias”, dijo.

El enfoque principal de servicio y educación de Monzón es promover la resiliencia comunitaria a las amenazas naturales, las disciplinas STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) y la educación del cambio climático, a través de su proyecto EcoExploratorio: Museo de Ciencias de Puerto Rico, que desde el 2010 ha transformado la vida de niños, jóvenes, maestros y miles de familias en Puerto Rico.

“Este año, cumplo 30 años de una carrera realizada con gran propósito, dedicación y esfuerzo. El sentido de responsabilidad con la seguridad del público ante las fuerzas de la naturaleza es mi motor principal. Por eso, me desvivo en educar, informar y compartir mi conocimiento y experiencia con la comunidad, para que juntos podamos fortalecernos y enfrentar con sabiduría los retos de la naturaleza”, agregó.