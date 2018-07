Acusan sujeto que le dio paliza a mujer en Vieques Michelle Gonzalez

(CyberNews) – La secretaria del Departamento de Justicia (DJ), Wanda Vázquez Garced y la fiscal de distrito de la Fiscalía de Fajardo, Aracelis Pérez, notificaron la acusación de un individuo que agredió a su esposa en un incidente ocurrido el sábado en la playa Red Beach de Vieques, en el que tuvo que intervenir el senador independentista, Juan Dalmau.

Esto, a pesar que la víctima notificó que no tenía interés de seguir con el caso.

“A pesar de que el caso no fue consultado con la Fiscalía al momento del incidente, hoy se presentó la prueba al fiscal y se determinó radicar el delito por maltrato. Se informó que la perjudicada en este caso no tiene interés, pero es el deber del Estado y de los fiscales utilizar todos los medios de investigación disponibles para lograr el procesamiento de los casos, aún cuando la víctima se retracte o no quiera seguir con el caso”, dijo Vázquez Garced en declaraciones escritas.

Detalló que el Protocolo de Intervención con Víctimas o Sobrevivientes de Violencia Doméstica estipula que el fiscal no archivará los casos de violencia doméstica por falta de interés de la víctima, y establece que será investigado tomando en consideración que la perjudicada no está disponible o se retracte durante alguna de las etapas del procedimiento judicial. Se establece que estos casos serán atendidos dentro de las 24 horas siguientes de haber recibido la consulta del agente a cargo.

La funcionaria detalló que el imputado, identificado como Reymundo Vélez Torres, residente de Arecibo, enfrenta un cargo por violación al Artículo 3.1 de la Ley 54 por violencia doméstica. El caso se consultó con el fiscal Luis Castro Rosso, quien radicó la acusación.

El juez Glenn Velázquez Morales, del Tribunal de Primera Instancia de Fajardo, encontró causa para arresto por el delito imputado y le impuso una fianza de 10,000 dólares. La vista preliminar fue señalada para el 9 de agosto.

Dalmau denunció el incidente y cuestionó el manejo del mismo por parte de las autoridades, pues recibió información de que el sujeto regresó a Fajardo a pocas horas del incidente. El lunes ni la Policía ni la Procuraduría de la Mujer conocían detalles sobre el caso ni sobre los involucrados.

La directora del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, la inspectora Sharon Ruiz confirmó en entrevista radial (WKAQ) que el imputado tiene expediente de violencia doméstica y que la pareja tuvo un incidente en 2007.

“Sí. tenía expediente por violencia doméstica y con su pareja, con la actual pareja que tiene, que es su esposa de 24 años viviendo con ella. Habían tenido un incidente previo en 2007 por violencia doméstica. Ellos (la perjudicada y el agresor) estaban allí (en la vista) pero no puedo decir que se fueron juntos”, dijo Ruiz, quien no quiso entrar en los méritos del caso.

Sin embargo, reiteró que se cursará una investigación administrativa para identificar mal manejo de parte de los agentes que atendieron el incidente. No quiso ventilar aspectos relacionados hasta tanto se culmine esa pesquisa.

“Los cargos fueron radicados. La Policía de Puerto Rico hizo su trabajo. El Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo hizo su trabajo en la medida que se le dio conocimiento de que estábamos ante un caso de violación a la Ley 54”, afirmó.