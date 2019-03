AAA insta a no almacenar agua demás en zonas con racionamiento El Expresso de Puerto Rico

SAN JUAN (CyberNews) – La vicepresidenta de operaciones de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Doriel Pagán exhortó el viernes a los consumidores de las zonas con planes de racionamiento en el noroeste a no sobre almacenar agua.

“No podemos controlar la lluvia pero sí podemos controlar el consumo del agua. Aprovecho, para (pedir) que el área noroeste en específico, que es donde tenemos el plan de interrupciones, que cuando le toque las 24 de servicios de agua no sobre almacenen agua porque esto dificulta que para el último cliente de esa red de distribución, pues le llegue agua menos tiempo porque se está almacenando en la parte más baja o primera del servicio de la red de distribución”, dijo Pagán en entrevista radial (WKAQ) al insistir en el uso prudente del líquido.

Siete municipios del área noroeste de la isla enfrentan un plan de racionamiento de 24 horas desde el pasado viernes, 22 de febrero a consecuencia de los bajos niveles en el Embalse Guajataca de Quebradillas. Las reparaciones en la represa que fue afectada por el huracán María obligaron a mantener niveles bajos en el cuerpo de agua, lo que se complicaría con el periodo seco.

El informe del jueves del Monitor de Sequía de Estados Unidos reveló que un 32.51 por ciento de la isla está en sequía moderada. Precisamente, la zona noroeste de la isla entró en esta clasificación, que el segundo nivel en la escala de la sequía. Mientras tanto, el 88.26 por ciento del terreno está en sequía anómala. Solo el 11.74 por ciento no enfrenta condiciones secas.

Entretanto, Pagán dijo que las recientes lluvias que han caído no han sido suficientes.

“Lamentablemente la lluvia no ha caído en la cuenca del Lago Guajataca que es donde necesitamos esa lluvia para poder detener el descenso del lago. Sí la recibimos en la zona este que tampoco es significativa porque son lluvias pasajeras que no nos dejan una cantidad de lluvia sustantiva como para mejorar los abastos de agua significativamente. Nos ayuda un poquito pero el área noroeste no cayó el agua que necesitamos”, señaló.

Ante el pronóstico de que no se registren eventos de lluvia significativa en las próximas semanas, Pagán dijo que no puede adelantar que ocurrirá sobre el plan del racionamiento, pues dependen de la lluvia, del consumo y de los niveles del embalse. De esta manera, insistió en la prudencia en el uso del líquido.

Por su parte, la meteoróloga Ada Monzón confirmó que no se perfilan eventos fuertes de lluvia en las próximas semanas y que se ha reportado una deficiencia de lluvia fuera de lo normal por los pasados seis meses.

“Aquí tiene que llover bastante y ese tipo de lluvia que necesitamos para volver a abastecer nuestros recursos de agua y poder tener suelos que aprovechen la lluvia, tienen que ser eventos de más de cinco pulgadas de lluvia y ese tipo de precipitación no se perfila por lo menos por las próximas dos semanas”, explicó Monzón en entrevista en la misma emisora.

Indicó que según gráficas que ha revisado, hay sectores como Barranquitas que presentan deficiencias de más de 10 pulgadas de lluvia por los pasados seis meses. Dijo que no han habido frentes de frío ni vaguadas significativas para la isla y que estas condiciones son normales, pues esta es la parte más cerca del año entre marzo y abril.

“A largo plazo, cuando miramos los modelos climatológicos para junio, julio, agosto y septiembre, se observa que las lluvias van a estar sobre lo normal. No estoy diciendo que no va a llover hasta mayo ni nada por el estilo. Es que sencillamente para entrar en un patrón de nuevo en el que las lluvias sean más altas de lo normal, tal vez vamos a tener que esperar hasta después de mayo para lograrlo”, explicó la meteoróloga, aunque dijo esa proyección no se pude tener con certeza en estos momentos.