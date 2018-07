Gobierno dedica actos de 4 de julio a los Borinqueneers Michelle Gonzalez

Resaltando los valores de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, y a nombre del gobernador Ricardo Rosselló, el secretario de Estado, Luis G. Rivera Marín, entregó hoy la Proclama conmemorando el 242 aniversario de la Declaración de Independencia, dedicada al grupo de veteranos puertorriqueños, los Borinqueneers.

“El 4 de julio es una fecha importante en la vida de nuestra Nación americana. Y es una fecha importante para los cerca de 10 millones de puertorriqueños que viven dentro y fuera de nuestra Isla. La fecha que hoy celebramos representa ese momento en la historia cuando hace más de 200 años un grupo de personas que representaban a sus constituyentes se unieron en un propósito común y lograron crear el experimento democrático más importante en la historia de la humanidad”, expresó Rivera Marín.

Durante el homenaje, el Secretario indicó que Puerto Rico le ha dado a la Nación sus mejores talentos, en la vida de cientos de miles de hombres y mujeres que han defendido la libertad, la justicia y la democracia en todos los confines del planeta, como son los Borinqueneers.

Asimismo, el también secretario de la Gobernación interino, dijo que el experimento de la democracia Americana está incompleto, inconcluso, hasta tanto los 3.4 millones de ciudadanos que residen en la isla no tengan igualdad de derechos con los conciudadanos en los 50 estados porque, “Puerto Rico no reclama nada que no se merezca, que no se haya ganado con sacrificios, con sudor y con sangre”.

Expresó que, “ustedes, nuestros Borinqueneers, son la representación mayor que tenemos de esos hombres y mujeres que derramaron su sangre y que han levantado la bandera de la Dignidad, de la Justicia y de la Democracia en cada rincón de esta tierra y los honramos en fechas como ésta, por su valor y sacrificio ante lo que ha sido a través de los años, la defensa de nuestros preceptos democráticos y de libertad. A nombre del gobernador Rosselló, nuestra felicitación en esta conmemoración que les toca muy de cerca, a ustedes y a todos nosotros que día a día defendemos y valoramos lo que es ser Ciudadanos de los Estados Unidos de América”.