Cinco muertes tras tiroteo en periódico de Maryland Michelle Gonzalez

(CNN) Cinco personas murieron este jueves y otras más resultaron heridas durante un tiroteo en el edificio del periódico Capital Gazette en Annapolis, Maryland.

Un hombre armado abrió fuego a través de la puerta de vidrio de la sala de redacción y les disparó a varios empleados, según publicó en su cuenta de Twitter Phil Davis, un reportero del periódico.

Hay dos personas heridas de gravedad.

Una de las víctimas mortales es el editor del periódico Rob Hiaasen, según le dijo su hermano Carl Hiaasen al diario The Washington Post. Hiassen había trabajado previamente para los periódicos The Baltimore Sun, The Palm Beach Post. También fue presentador de noticias y reportero de varias estaciones de radio, según su biografía en el sitio web del Capital Gazette. Llegó a este último medio en 2010, cuando lo contrataron como editor asistente.

Las otras víctimas son:

Wendi Winters: publicaciones especiales

Rebecca Smith: asistente de ventas

John McNamara: redactor

Gerald Fischman: editor de la página editorial

Fue el días más mortal para el periodismo en Estados Unidos en años:

Un hombre se encuentra bajo custodia y es considerado sospechoso del tiroteo. Fue identificado como Jarrod Warren Ramos, según múltiples fuentes de las agencias de seguridad.

Ramos tiene un vínculo con el periódico: en 2012 presentó una demanda por difamación contra el medio, pero el caso fue desestimado.

El supuesto atacante, descrito como un hombre blanco en sus 30 años, entró al edificio del periódico con una escopeta y buscó posibles víctimas mientras atravesaba el nivel inferior, relató el jefe en funciones del condado de Anne Arundel, William Krampf. Y añadió que se trató de un ataque dirigido y que la intención del sospechoso era causar daño.

Sin embargo, Krampf aclaró que la policía no tiene conocimiento acerca de si el sospechoso intentó atacar a alguien en particular ni puede confirmar si conocía a algún empleado del periódico. “Esta persona estaba preparada para disparales a las personas”, indicó.

Las huellas dactilares del sospechoso parecían haber sido alteradas, lo que dificultó su identificación, según le revelaron a CNN dos fuentes del orden público. Finalmente, se llegó a su nombre con software de reconocimiento facial, detalló una de las fuentes.

Se escondió debajo de un escritorio

Una fuente policial le dijo a CNN que el sospechoso inicialmente se negó a cooperar. Y agregó que no tenía documento de identidad cuando fue detenido.

Las autoridades le dijeron a CNN que el tiroteo fue interrumpido por agentes, quienes llegaron dentro de los 60 segundos posteriores a los disparos, según el gobernador de Maryland. Las autoridades evacuaron aproximadamente a 170 personas del edificio.

El sospechoso fue encontrado escondido debajo de un escritorio, dijo el funcionario del condado Steve Schuh a Wolf Blitzer de CNN. Schuh también señaló que el sospechoso no está siendo “especialmente comunicativo” con la policía.

Cuatro de las cinco víctimas mortales fallecieron en la escena. La quinta persona, quien recibió un disparo en la parte superior del cuerpo y en un brazo, murió en el Centro Médico de la Universidad de Maryland, dijo Schuh.

Capital Gazette pertenece al grupo del Baltimore Sun.

Annapolis es la capital del estado de Maryland y allí se encuentra la Academia Naval de Estados Unidos.

El periódico recibió amenazas

Krampf también reveló que el periódico recibió amenazas en redes sociales. “Sabemos que se enviaron amenazas al Gazette a través de redes sociales”, señaló.

La policía se encuentra tratando de confirmar quién habría enviado las intimidaciones, añadió Kramp. Y aseguró que algunas de ellas se realizaron este jueves.

“No hay nada más aterrador”

El periodista Phil Davis también tuiteó: “No hay nada más aterrador que escuchar que varias personas reciben disparos mientras estás debajo de tu escritorio y luego oyes al atacante recargar (el arma)”.