Culpan a sindicatos por supuesta agresión a legislador Michelle Gonzalez

EL CAPITOLIO (CyberNews) – El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez responsabilizó a los sindicatos en protesta en El Capitolio ante una supuesta agresión a un legislador.

“Yo voy a hacer responsables a los líderes sindicales por la integridad física de los empleados de la Cámara de Representantes, del Senado y de los legisladores. Me acaba de llegar información que agredieron a un legislador”, dijo Méndez Núñez en conferencia de prensa.

“Yo voy a corroborar esa información, pero si eso es cierto, yo voy a hacer responsables a los líderes sindicales por este crimen de violencia que están gestando”, añadió.

Aunque no se reveló el nombre del legislador agredido, Méndez Núñez aseguró que el caso será investigado, mediante la revisión de videos.

Varios sindicatos permanecen en manifestaciones a las afueras de la Casa de las Leyes, ante la consideración en la Asamblea Legislativa del Proyecto de la Cámara 938, sobre el plan fiscal del gobierno.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz junto al presidente de la Cámara de Representantes, Méndez Núñez, anunciaron esta mañana una serie de enmiendas al Proyecto de la Cámara 938.

Los líderes legislativos detallaron alrededor de ocho cambios que serán incorporados a la medida, mejor conocida como la “Ley para el Cumplimiento con el Plan Fiscal del Gobierno’, entre los cuales se destacan garantías para las aportaciones al Plan Médico para unos 26,537 empleados de dichas corporaciones.

“Atendiendo las preocupaciones de los sindicatos en vista pública es que presentamos estas enmiendas para no trastocar los beneficios marginales de los empleados. Tampoco, se tocará el plan médico de los 101 mil empleados del Gobierno Central. Este Proyecto no está escrito en piedra porque a medida que vayamos recuperando la salud fiscal y económica restituiremos los derechos por los que tanto han trabajado”, dijo el presidente del Senado, Rivera Schatz.

Por su parte, el líder cameral Johnny Méndez comentó que “reconocemos la importancia que tiene, contar con un plan médico, por eso insistimos en enmendar la medida para no tocar, por un año el nivel de aportación que hace el gobierno a los mismos. Esto nos brinda el espacio necesario, tanto a la Legislatura, como al Ejecutivo, para identificar unos 135.8 millones de dólares en ahorros, los cuales están plasmados en el Plan Fiscal aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal. De esos recursos, ya hemos identificado cerca de 30 millones de dólares y continuaremos en eso. Además, todo empleado, o su familiar, que tenga una enfermedad catastrófica, crónica o terminal preexistente mantendrá el mismo nivel de la aportación durante todo el tiempo que permanezca en el servicio público”.

Acompañando a los líderes legislativos se encontraban el presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA de la Cámara, el representante Antonio ‘Tony’ Soto Torres y la presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado, senadora Migdalia Padilla Arvelo, al igual que el senador Miguel Romero, presidente de la Comisión de Gobierno.

Por su parte, Soto Torres afirmó que “después de haber escuchado a las uniones en vista pública hemos estado trabajando en conjunto sobre las enmiendas al Proyecto para crear un Comité de Cumplimiento con el Plan Fiscal compuesto por un representante del Gobernador, uno del Presidente Senado y uno del Presidente Cámara. Este Comité está autorizado a realizar una determinación de dejar sin efectos las medidas de responsabilidad fiscal de este Proyecto en el momento que salgamos de la contracción económica, y sí el fisco así lo permite, creando un justo balance en atender la crisis y colocar un tiempo para que se devuelvan los mismos. También garantizamos que las disposiciones de la Licencia Vacaciones no les aplicarán a los empleados docentes del Departamento de Educación, así como empelados docentes de cualquier entidad del gobierno, y a los agentes del orden público de la Policía”.

“Es importante dejar claro, que esta medida no elimina el derecho de las uniones a negociar condiciones de trabajo, salarios, y otras disposiciones económicas no contenidas en la presente legislación. Nuestra prioridad es que no se les trastoque el plan médico a nuestros empleados públicos”, reiteró el Representante Soto Torres.

Méndez Núñez recalcó que “estamos aquí hoy, luchando para salvar a nuestros empleados públicos, por la irresponsabilidad de la pasada administración, la cual nunca atendió el asunto fiscal y jamás controló el gasto público a pesar de que tuvieron más recaudos que ningún otro gobernó en la historia. Como ejemplo, el presupuesto de los pasados cuatro presupuestos promediaban alrededor de $10,632 millones, estos son alrededor $1,000 millones más que el ultimo que nuestra administración les dejó en el 2012. Ante este panorama, la Junta quiere, y así lo hizo público a principios del mes de marzo, imponernos medidas draconianas para restablecer el orden fiscal que el PPD destruyó. Quiere que se despidan 45,000 empleados públicos, reducirle entre 2 y 4 días de trabajo a otros 70,000 y quitarle el plan médico a unos 700,000 puertorriqueños. Eso no lo vamos a permitir”.

El presidente cameral también anunció otra enmienda que por primera vez provee a todo empleado del gobierno cuyo hijo se encuentre cursando estudios en el Programa de Educación Especial tendrán 10 horas por semestre, pagas, para hacer gestiones con estos. Esta disposición no estaba en el proyecto original.

Los líderes legislativos también anunciaron el final de las lujosas compensaciones a jefes de agencia o empleados de confianza, presentando una enmienda que establece que todo empleado de confianzas nombrado por el Gobernador, incluyendo Secretarios y Directores Ejecutivos, tendrán un máximo de liquidación de hasta dos meses. Actualmente la ley contempla un tope de seis meses para dicha compensación salarial.

También, se aumentaron las licencias con paga para que los empleados asistan a las escuelas de sus hijos, de 4 a 8 horas, divididas entre los semestres académicos. En vez de dos horas laborales al comienzo de cada semestre y dos al final, ahora serán cuatro al comienzo y cuatro al final.