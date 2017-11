26 muertos durante tiroteo en iglesia de Texas Michelle Gonzalez

El pueblo de Sutherland Springs, en las afueras de la ciudad texana de San Antonio, perdió ayer al 4,2% de su población. La razón: Devin Patrick Kelley, ex soldado de 26 años, asesinó al menos a 26 de sus 643 habitantes e hirió a otros 30 cuando entró disparando a bocajarro a los feligreses congregados en un oficio religioso en la iglesia baptista de la comunidad. Kelly falleció tras el ataque.

La celebración religiosa se transformó en tragedia cuando Kelley entró a las 11:30 de la mañana con un rifle semiautomático Ruger y abrió fuego en mitad del oficio religioso de la iglesia baptista, una comunidad carismática cuyas congregaciones tienen una enorme autonomía entre sí, aunque suelen situarse dentro del espectro más conservador de la sociedad estadounidense. Entre los muertos está la hija de 14 años del pastor de la iglesia, aunque podría haber más menores. Uno de los heridos tiene dos años de edad. Parece que la gran mayoría de los asistentes al oficio están muertos o heridos.Durante la matanza, uno de los asistentes al servicio religioso, que iba armado, abrió fuego contra Kelley, que se dio a la fuga. Posteriormente, se encontró su cadáver en su coche.

No está claro si el asesino murió como consecuencia del enfrentamiento o si, como es común en este tipo de acciones, se suicidó.En principio, la matanza no aparenta tener vinculación terrorista, sino que parece una nueva manifestación de esa tradición genuinamente estadounidense que es el asesinato de gente con un arma semiautomática cuya tenencia en perfectamente legal. ¿Quién es el agresor?Kelley, ex soldado de la Fuerza Aérea, había dejado un rastro de mensajes en Facebook en los que aparece como una persona violenta y acaso con problemas psicológicos, que combinaba actividades en iglesias con profesiones públicas de ateísmo. De hecho, en uno de sus últimos posts apareció con un rifle AR-15. Kelley perteneció al Ejército estadounidense entre 2010 y 2014 y prestó servicio en la preparación logística de Nuevo México hasta su marcha en 2014, según aseguró la Fuerza Aérea en un comunicado.